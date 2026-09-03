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Британія оштрафувала американський банк на 4,7 млн фунтів за порушення санкцій проти рф

Фондовий ринок
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Британія оштрафувала американський банк на 4,7 млн фунтів за порушення санкцій проти рф
Британія оштрафувала американський банк на 4,7 млн фунтів за порушення санкцій проти рф
Управління з впровадження фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) оштрафувало лондонське відділення американського банку CBNA London на 4,7 млн фунтів стерлінгів за порушення правил щодо санкцій проти росії.
Про це йдеться у пресрелізі відомства, опублікованому в середу, 2 вересня.

Штраф за порушення санкцій

«11 серпня 2026 року OFSI, що входить до складу Міністерства фінансів Великої Британії, наклало штраф у розмірі 4 732 830,58 фунтів стерлінгів на CBNA London. Штраф було накладено за порушення правил щодо санкцій проти росії 2019 року та правил щодо глобальних антикорупційних санкцій 2021 року», — заявили в Управлінні.
Зазначається, що більшість порушень у цьому випадку сталася між лютим та листопадом 2022 року, після незаконного вторгнення росії в Україну того ж року.

Причини порушень

OFSI заявило, що багато порушень виникли після початкового запровадження санкцій проти росії, які створили «значне навантаження на процеси обробки та розслідування сповіщень банку».
«OFSI не вважає, що CBNA London мав будь-який намір порушити санкції. Однак виявлені помилки та недоліки були в сукупності суттєвими, і вони мали місце в широкому спектрі бізнес-сфер та систем банку», — йдеться у заяві регулятора.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна закликає Європейський Союз ширше застосовувати anti-circumvention tool — механізм протидії обходу санкцій через треті країни.
Також ми розповідали, що Служба безпеки Латвії (SAB) оприлюднила оцінки, згідно з якими росія у 2022−2025 роках витратила близько 130 млрд доларів на обхід міжнародних санкцій. Йдеться про закупівлю заборонених товарів через треті країни та перебудову логістичних ланцюгів.
За матеріалами:
Укрінформ
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