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Акції «Аерофлоту» стрімко впали після слів Зеленського

Фондовий ринок
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Акції «Аерофлоту» стрімко впали після слів Зеленського
Акції «Аерофлоту» стрімко впали після слів Зеленського
Акції російського «Аерофлоту» стрімко обвалилися після попередження президента України Володимира Зеленського про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі рф.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє російське видання Meduza з посиланням на дані Московської біржі.
Зазначається, що близько 20:40 за московським часом котирування «Аерофлоту» впали на 5,11%, досягнувши мінімуму в 30,36 рубля ($0,35) за акцію. На Московській біржі цінні папери компанії торгуються під тикером AFLT.
При цьому, за даними Reuters, через антиросійські санкції чистий прибуток «Аерофлоту» у другому кварталі 2026 року й так скоротився на 76% у річному вимірі — до 11,4 млрд рублів. А виторг компанії за цей період зросла лише на 1,8%, до 228,6 млрд рублів, тоді як скоригований показник EBITDA зменшився на 14%.
Раніше повідомлялося, що Федеральне агентство з управління держмайном рф розпочало підготовку до продажу майже 24% акцій авіакомпанії «Аерофлот».
«Аерофлот» — найбільша авіаційна група росії, яка перебуває під контролем держави. За часів СРСР «Аерофлот» фактично був державною монополією у сфері цивільної авіації: під цією назвою була об’єднана практично вся система цивільних авіаперевезень Радянського Союзу.
За матеріалами:
Finance.ua
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