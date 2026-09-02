Акції «Аерофлоту» стрімко впали після слів Зеленського Сьогодні 11:22 — Фондовий ринок

Акції «Аерофлоту» стрімко впали після слів Зеленського

Акції російського «Аерофлоту» стрімко обвалилися після попередження президента України Володимира Зеленського про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі рф.

Як пише Delo.ua , про це повідомляє російське видання Meduza з посиланням на дані Московської біржі.

Зазначається, що близько 20:40 за московським часом котирування «Аерофлоту» впали на 5,11%, досягнувши мінімуму в 30,36 рубля ($0,35) за акцію. На Московській біржі цінні папери компанії торгуються під тикером AFLT.

При цьому, за даними Reuters, через антиросійські санкції чистий прибуток «Аерофлоту» у другому кварталі 2026 року й так скоротився на 76% у річному вимірі — до 11,4 млрд рублів. А виторг компанії за цей період зросла лише на 1,8%, до 228,6 млрд рублів, тоді як скоригований показник EBITDA зменшився на 14%.

Раніше повідомлялося, що Федеральне агентство з управління держмайном рф розпочало підготовку до продажу майже 24% акцій авіакомпанії «Аерофлот».

«Аерофлот» — найбільша авіаційна група росії, яка перебуває під контролем держави. За часів СРСР «Аерофлот» фактично був державною монополією у сфері цивільної авіації: під цією назвою була об’єднана практично вся система цивільних авіаперевезень Радянського Союзу.

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