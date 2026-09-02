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Західний банк у рф закликав клієнтів закрити рахунки та забрати гроші

Фондовий ринок
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Західний банк у рф закликав клієнтів закрити рахунки та забрати гроші
Західний банк у рф закликав клієнтів закрити рахунки та забрати гроші
Клієнти італійського банку UniCredit, одного з останніх західних банків, які продовжують працювати в росії, отримують пропозиції закрити всі рахунки і картки.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Зазначається, що такі повідомлення надсилає служба підтримки UniCredit. При цьому банк заявляє, що пропозиції закрити рахунки пов’язані зі скороченням діяльності в росії.
Про намір піти з російського ринку UniCredit оголосив ще 2022 року на тлі повномасштабної війни в Україні. Останніми роками італійська група послідовно скорочувала бізнес у росії, зокрема кредитування і клієнтську базу.
Європейський центробанк неодноразово вимагав від UniCredit згорнути російський бізнес.
До цього банк зупинив перевипуск дебетових карт з терміном дії, що минув, а з грудня перестане перевипускати карти з будь-якої іншої причини.
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Також з вересня всі дебетові картки, які не були активовані протягом шести календарних місяців після отримання, були автоматично заблоковані та закриті. Крім того, з 1 жовтня UniCredit вводить комісії з переказів у рублях на рахунки іноземних банків у розмірі 2%.
На даний момент у італійського банку залишилося лише одне відділення для обслуговування фізичних осіб у москві.
У травні цього року UniCredit оголосив про укладання угоди з приватним інвестором з ОАЕ щодо продажу частини російського бізнесу. Угода передбачає поділ банку на дві структури: частина діяльності має бути виділена в нову юридичну особу, яка залишиться на 100% під контролем UniCredit, а решта — передана інвестору.
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Згідно з планом італійської групи, в UniCredit після операції залишиться насамперед бізнес, пов’язаний з міжнародними розрахунками — переважно в євро та доларах для західних та російських корпоративних клієнтів, які не перебувають під санкціями. Закриття операцій у банку очікували у першій половині 2027 року.
За матеріалами:
Діло
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