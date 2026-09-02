В «Укрпошті» працюють вже понад 500 внутрішніх поштоматів Сьогодні 13:13 — Фондовий ринок В «Укрпошті» працюють вже понад 500 внутрішніх поштоматів Укрпошта встановила вже 506 внутрішніх поштоматів у 21 регіоні України. Вони дають змогу отримувати посилки без черги до оператора. Для цього потрібно отримати SMS-код, ввести його на панелі та відкрити потрібну комірку. Про це йдеться у пресрелізі поштового оператора. Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях і працюють за їхнім графіком. Відправлення визначаються системою ще під час сортування. Після прибуття посилки одразу розміщують у комірках. Найбільше поштоматів встановили у: Київській області — 157; Львівській — 49; Дніпропетровській — 37; Полтавській — 27; Харківській — 26; Вінницькій — 22. Звичайне обслуговування у відділеннях також залишається доступним для клієнтів, яким потрібні додаткові послуги. Раніше писали, що АТ Укрпошта створило власну службу авіабезпеки, яка займатиметься контролем безпеки міжнародних поштових відправлень. Фахівці служби пройшли спеціальне навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Також Укрпошта почне доставляти свідоцтва про шлюб українцям за кордон. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Фондовий ринок / В «Укрпошті» працюють вже понад 500 внутрішніх поштоматів