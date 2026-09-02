В «Укрпошті» працюють вже понад 500 внутрішніх поштоматів Сьогодні 13:13 — Фондовий ринок

В «Укрпошті» працюють вже понад 500 внутрішніх поштоматів

Укрпошта встановила вже 506 внутрішніх поштоматів у 21 регіоні України. Вони дають змогу отримувати посилки без черги до оператора.

Для цього потрібно отримати SMS-код, ввести його на панелі та відкрити потрібну комірку.

Про це йдеться у пресрелізі поштового оператора.

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Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях і працюють за їхнім графіком. Відправлення визначаються системою ще під час сортування. Після прибуття посилки одразу розміщують у комірках.

Найбільше поштоматів встановили у:

Київській області — 157;

Львівській — 49;

Дніпропетровській — 37;

Полтавській — 27;

Харківській — 26;

Вінницькій — 22.

Звичайне обслуговування у відділеннях також залишається доступним для клієнтів, яким потрібні додаткові послуги.

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Фахівці служби пройшли спеціальне навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Раніше писали, що АТ Укрпошта створило власну службу авіабезпеки, яка займатиметься контролем безпеки міжнародних поштових відправлень.Фахівці служби пройшли спеціальне навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC).

Також Укрпошта почне доставляти свідоцтва про шлюб українцям за кордон.

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