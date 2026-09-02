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В «Укрпошті» працюють вже понад 500 внутрішніх поштоматів

Фондовий ринок
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В «Укрпошті» працюють вже понад 500 внутрішніх поштоматів
В «Укрпошті» працюють вже понад 500 внутрішніх поштоматів
Укрпошта встановила вже 506 внутрішніх поштоматів у 21 регіоні України. Вони дають змогу отримувати посилки без черги до оператора.
Для цього потрібно отримати SMS-код, ввести його на панелі та відкрити потрібну комірку.
Про це йдеться у пресрелізі поштового оператора.
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Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях і працюють за їхнім графіком. Відправлення визначаються системою ще під час сортування. Після прибуття посилки одразу розміщують у комірках.

Найбільше поштоматів встановили у:

  • Київській області — 157;
  • Львівській — 49;
  • Дніпропетровській — 37;
  • Полтавській — 27;
  • Харківській — 26;
  • Вінницькій — 22.
Звичайне обслуговування у відділеннях також залишається доступним для клієнтів, яким потрібні додаткові послуги.
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Раніше писали, що АТ Укрпошта створило власну службу авіабезпеки, яка займатиметься контролем безпеки міжнародних поштових відправлень. Фахівці служби пройшли спеціальне навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC).
Також Укрпошта почне доставляти свідоцтва про шлюб українцям за кордон.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
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