Windows 11 увімкне функцію захисту цілісності пам’яті Сьогодні 05:25 — Фондовий ринок

Windows 11 увімкне функцію захисту цілісності пам’яті

Microsoft планує увімкнути функцію захисту цілісності пам’яті (Memory Integrity) за замовчуванням для відповідних пристроїв з Windows 11. Це означає, що з жовтня 2026 року, користувачам не доведеться турбуватися про те, щоб вручну активувати цей важливий елемент безпеки.

Початково функція була представлена як частина Windows 10 і 11, але досі залишалася вимкненою для більшості користувачів.

Захист цілісності пам’яті, також відомий як Hypervisor-protected Code Integrity (HVCI), є частиною ширшої технології безпеки Windows, яка називається Virtualization-based Security (VBS). Вона використовує апаратну віртуалізацію для створення ізольованого середовища, де перевіряються драйвери та код, що працює в режимі ядра операційної системи.

Простими словами, ця функція перевіряє, чи не є драйвери, які запускаються на вашому комп’ютері, шкідливими. Оскільки драйвери мають високі привілеї в системі, вони можуть бути використані зловмисниками для отримання повного контролю над пристроєм. Memory Integrity блокує запуск ненадійних драйверів, суттєво знижуючи ризик зараження шкідливим програмним забезпеченням.

Запуск шкідливих драйверів є одним із найпоширеніших векторів атак, оскільки вони працюють на низькому рівні операційної системи, що ускладнює їх виявлення стандартними антивірусами. Memory Integrity, працюючи на базі VBS, створює додатковий шар захисту, який перешкоджає такому типу атак.

Microsoft зазначає, що ця функція підвищує безпеку, перевіряючи цілісність коду та запобігаючи його модифікації зловмисниками. Це особливо актуально в умовах зростання кіберзагроз.

Вимоги для активації

Щоб функція Memory Integrity працювала належним чином, ваш пристрій повинен відповідати певним апаратним та програмним вимогам. Microsoft висуває такі критерії:

Підтримка апаратної віртуалізації: Ваш процесор повинен підтримувати апаратну віртуалізацію (Intel VT-x або AMD-V), і ця функція має бути ввімкнена в BIOS/UEFI.

UEFI та безпечний завантаження (Secure Boot): Пристрій зазвичай повинен використовувати UEFI для завантаження, а функція Secure Boot має бути активована. Це гарантує, що завантажувальний ланцюжок є довіреним.

Захист NX/DEP: Апаратне забезпечення має підтримувати та мати увімкнений захист від виконання даних (NX/DEP).

Сумісна версія Windows: Функція працює на Windows 10, Windows 11 та Windows Server 2016 і новіших версіях. Починаючи з Windows 11 версії 22H2, система попереджатиме через Центр безпеки Windows, якщо Memory Integrity вимкнена.

Сумісні драйвери ядра: Усі драйвери, встановлені на вашому комп’ютері, мають бути сумісними з Memory Integrity. Старі, неправильно підписані драйвери або ті, що використовують небезпечні методи роботи з пам’яттю ядра, можуть перешкоджати активації функції або викликати збої в роботі системи.

За планами Microsoft, функція Memory Integrity буде увімкнена за замовчуванням на всіх відповідних пристроях з Windows 11, починаючи з жовтня 2026 року. Ймовірно, це станеться під час традиційного «вівторка патчів», який зазвичай припадає на 13 число місяця.

Хоча ця функція буде активована автоматично, користувачам все ж варто перевірити сумісність своїх драйверів, особливо якщо вони використовують специфічне або застаріле програмне забезпечення. Це допоможе уникнути потенційних проблем після оновлення.

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