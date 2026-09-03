0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz викупить до 58 млн власних акцій до 2027 року

Фондовий ринок
22
Німецький автовиробник Mercedes-Benz ініціював масштабну програму викупу власних акцій
Німецький автовиробник Mercedes-Benz ініціював масштабну програму викупу власних акцій
Mercedes-Benz офіційно оголосила про викуп власних акцій, так званий share buyback, на загальну суму до 1 млрд євро.
Про це пише Vector.
Німецький автовиробник Mercedes-Benz ініціював масштабну програму викупу власних акцій на суму 1 млрд євро, без урахування супутніх витрат на проведення угод. Відомо, що компанія може викупити максимум 58 млн своїх акцій, а сам процес стартує 1 вересня 2026 року та має завершитися до 6 квітня 2027 року включно.

Що Mercedes-Benz робитиме з викупленими акціями

Усі викуплені акції будуть анульовані, що зменшує загальну кількість акцій компанії в обігу та зазвичай позитивно впливає на цінність акцій, які залишаються у звичайних інвесторів. Програма спирається на дозвіл щорічних загальних зборів акціонерів від 7 травня 2025 року. Цей дозвіл діє до 6 травня 2030 року і дозволяє компанії загалом викупити до 10% свого акціонерного капіталу.

Як відбуватиметься викуп акцій

Щоб уникнути звинувачень у маніпуляціях ринком, програмою викупу керуватиме незалежна фінансова установа, яка прийматиме рішення про точний час купівлі акцій повністю самостійно, без впливу з боку Mercedes-Benz.
Якщо акції викуповуються безпосередньо на біржі, ціна купівлі однієї акції не може перевищувати ціну відкриття торгів Xetra на Франкфуртській біржі у цей день більше ніж на 10%, а також не може бути нижчою за неї більше ніж на 20%. Якщо ж купівля йде через інші торговельні системи, ціна може відхилятися від ціни відкриття торгів Xetra не більше ніж на 10% в обидва боки.
Окрім цього, ціна купівлі акцій не може бути вищою за ціну останньої незалежної угоди або за найвищу незалежну пропозицію на відповідному торговому майданчику. Протягом одного торгового дня банк може викупити не більше 25% від середнього щоденного обсягу торгів цими акціями на майданчику, де здійснюється покупка.

Коли Mercedes-Benz призупинятиме викуп

Викуп акцій за цією програмою не буде безперервним, програма призупинятиметься у листопаді 2026 року та у березні 2027 року. У ці періоди Mercedes-Benz викуповуватиме акції для інших потреб, тобто для програм акціонування власних працівників. Проводити викуп для працівників та загальний викуп одночасно заборонено.
За матеріалами:
vctr.media
АкціїФондова біржа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems