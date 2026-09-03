Mercedes-Benz викупить до 58 млн власних акцій до 2027 року 03.09.2026, 00:49 — Фондовий ринок

Німецький автовиробник Mercedes-Benz ініціював масштабну програму викупу власних акцій

Mercedes-Benz офіційно оголосила про викуп власних акцій, так званий share buyback, на загальну суму до 1 млрд євро.

Про це пише Vector.

Німецький автовиробник Mercedes-Benz ініціював масштабну програму викупу власних акцій на суму 1 млрд євро, без урахування супутніх витрат на проведення угод. Відомо, що компанія може викупити максимум 58 млн своїх акцій, а сам процес стартує 1 вересня 2026 року та має завершитися до 6 квітня 2027 року включно.

Що Mercedes-Benz робитиме з викупленими акціями

Усі викуплені акції будуть анульовані, що зменшує загальну кількість акцій компанії в обігу та зазвичай позитивно впливає на цінність акцій, які залишаються у звичайних інвесторів. Програма спирається на дозвіл щорічних загальних зборів акціонерів від 7 травня 2025 року. Цей дозвіл діє до 6 травня 2030 року і дозволяє компанії загалом викупити до 10% свого акціонерного капіталу.

Як відбуватиметься викуп акцій

Щоб уникнути звинувачень у маніпуляціях ринком, програмою викупу керуватиме незалежна фінансова установа, яка прийматиме рішення про точний час купівлі акцій повністю самостійно, без впливу з боку Mercedes-Benz.

Якщо акції викуповуються безпосередньо на біржі, ціна купівлі однієї акції не може перевищувати ціну відкриття торгів Xetra на Франкфуртській біржі у цей день більше ніж на 10%, а також не може бути нижчою за неї більше ніж на 20%. Якщо ж купівля йде через інші торговельні системи, ціна може відхилятися від ціни відкриття торгів Xetra не більше ніж на 10% в обидва боки.

Окрім цього, ціна купівлі акцій не може бути вищою за ціну останньої незалежної угоди або за найвищу незалежну пропозицію на відповідному торговому майданчику. Протягом одного торгового дня банк може викупити не більше 25% від середнього щоденного обсягу торгів цими акціями на майданчику, де здійснюється покупка.

Коли Mercedes-Benz призупинятиме викуп

Викуп акцій за цією програмою не буде безперервним, програма призупинятиметься у листопаді 2026 року та у березні 2027 року. У ці періоди Mercedes-Benz викуповуватиме акції для інших потреб, тобто для програм акціонування власних працівників. Проводити викуп для працівників та загальний викуп одночасно заборонено.

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