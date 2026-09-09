Скільки триває комендантська година в обласних центрах України Сьогодні 07:48 — Особисті фінанси

З 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину — вона триватиме з 1 ночі до 5 ранку, тобто чотири години. Через це роботу громадського транспорту продовжать на одну годину.

У більшості обласних центрів, серед яких Дніпро, Львів, Харків та Одеса, комендантська година триває 5 годин.

Найдовші обмеження у нічний час в умовах воєнного стану — у Херсоні. Тоді як в Ужгороді комендантську годину не впроваджували від початку вторгнення зовсім.

Найдовша та найкоротша комендантська година

З 10 вересня у столиці комендантська година за рішенням уряду триватиме вже чотири години — з 01:00 до 05:00.

Наразі така тривалість у Полтаві, Черкасах, Чернівцях та Чернігові (з 00:00 до 04:00). У Сумах комендантську годину тимчасово скоротили на 1 годину для сезонних польових робіт, наразі вона також триває з 00:00 до 04:00, однак після 15 вересня повернеться попередній режим — з 00:00 до 05:00.

Найдовша комендантська година у Кропивницькому (шість годин, з 23:00 до 05:00) та в Херсоні (вісім годин, з 21:00 до 05:00).

Ужгород — єдиний в Україні обласний центр, де комендантську годину не впроваджували від початку великої війни.

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