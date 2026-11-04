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Обмін копійок на гривні: умови та тарифи українських банків

Особисті фінанси
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Громадяни можуть звертатися до банківських установ для заміни металевих грошей на паперові
Громадяни можуть звертатися до банківських установ для заміни металевих грошей на паперові
Українці можуть обміняти накопичені монети на банкноти в банках, однак умови такої послуги відрізняються залежно від фінустанови. Одні банки проводять обмін безплатно, інші стягують комісію, розмір якої може залежати від суми або кількості монет.
Про це повідомляє сайт Новини.Live.

Скільки коштує обміняти копійки на банкноти

Громадяни можуть звертатися до банківських установ для заміни металевих грошей на паперові. Єдиного тарифу на таку послугу в Україні немає, тому перед візитом варто уточнити умови в конкретній установі. Комісія може залежати від кількості монет, загальної суми та інших чинників.
Перед зверненням також варто уточнити, чи приймає банк обігові монети, а не лише ті, що вилучені з обігу. Деякі фінустанови такої послуги не надають.
Станом на листопад 2026 року в різних фінустановах діють такі тарифи:
  • ПриватБанк — послуга не тарифікується, однак у касах приймають лише копійки, виведені з обігу;
  • Ощадбанк — 0,5% від суми, але не менше 50 грн;
  • ПУМБ — безплатний обмін монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок;
  • Полікомбанк — 30 грн за 1000 монет (для юридичних осіб і ФОП);
  • Укрсиббанк — 0,5% на суму понад 1000 грн, але не менше 50 грн;
  • Кредобанк — 5 грн за кожні 100 штук монет.

Які монети вилучили з обігу

Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок усіх років карбування повністю втратили платоспроможність. Ними більше не можна розраховуватися в магазинах, громадському транспорті та за інші товари й послуги.
Також регулятор поступово вилучає з ужитку 10 копійок та 1 гривню золотистого кольору. Натомість готівковий обіг поповнили номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень сріблястого кольору. На них можна обміняти банкноти національної валюти, що втратили статус платіжного засобу.
За матеріалами:
Novyny.live
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