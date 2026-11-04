Обмін копійок на гривні: умови та тарифи українських банків

Громадяни можуть звертатися до банківських установ для заміни металевих грошей на паперові

Українці можуть обміняти накопичені монети на банкноти в банках, однак умови такої послуги відрізняються залежно від фінустанови. Одні банки проводять обмін безплатно, інші стягують комісію, розмір якої може залежати від суми або кількості монет.

Про це повідомляє сайт Новини.Live.

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Скільки коштує обміняти копійки на банкноти

Громадяни можуть звертатися до банківських установ для заміни металевих грошей на паперові. Єдиного тарифу на таку послугу в Україні немає, тому перед візитом варто уточнити умови в конкретній установі. Комісія може залежати від кількості монет, загальної суми та інших чинників.

Перед зверненням також варто уточнити, чи приймає банк обігові монети, а не лише ті, що вилучені з обігу. Деякі фінустанови такої послуги не надають.

Станом на листопад 2026 року в різних фінустановах діють такі тарифи:

ПриватБанк — послуга не тарифікується, однак у касах приймають лише копійки, виведені з обігу;

Ощадбанк — 0,5% від суми, але не менше 50 грн;

ПУМБ — безплатний обмін монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок;

Полікомбанк — 30 грн за 1000 монет (для юридичних осіб і ФОП);

Укрсиббанк — 0,5% на суму понад 1000 грн, але не менше 50 грн;

Кредобанк — 5 грн за кожні 100 штук монет.

Які монети вилучили з обігу

Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок усіх років карбування повністю втратили платоспроможність. Ними більше не можна розраховуватися в магазинах, громадському транспорті та за інші товари й послуги.