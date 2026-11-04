Обмін копійок на гривні: умови та тарифи українських банків
Скільки коштує обміняти копійки на банкноти
- ПриватБанк — послуга не тарифікується, однак у касах приймають лише копійки, виведені з обігу;
- Ощадбанк — 0,5% від суми, але не менше 50 грн;
- ПУМБ — безплатний обмін монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок;
- Полікомбанк — 30 грн за 1000 монет (для юридичних осіб і ФОП);
- Укрсиббанк — 0,5% на суму понад 1000 грн, але не менше 50 грн;
- Кредобанк — 5 грн за кожні 100 штук монет.
Які монети вилучили з обігу
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