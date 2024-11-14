Скільки коштує проїзд платними дорогами в Європі (Франція, Італія та інші) — Finance.ua

Скільки коштує проїзд платними дорогами в Європі (Франція, Італія та інші)
Платні дороги у Європі охоплюють важливі транспортні артерії в багатьох країнах, а плата за користування цими дорогами значно відрізняється залежно від країни та типу дороги. Важливо заздалегідь дізнаватися про правила та тарифи у кожній країні, щоб уникнути непередбачених витрат.
Про це ми розповідаємо у статті:
Платні дороги Європи: де розташовані та скільки коштують
Франція
Платні дороги у Франції становлять значну частину автомагістралей (autoroutes), які позначаються літерою «A». Система платних доріг дуже розвинена, і майже всі основні швидкісні траси є платними. Оплата стягується на спеціальних пунктах (péages), розташованих на в’їзді або виході з автомагістралей.
Італія
В Італії платні дороги (автостради) покривають більшість головних автомагістралей. Плата за проїзд залежить від відстані та типу транспортного засобу. Ось основні дороги та приблизні тарифи для легкових автомобілів:
Проїзд по італійських автострадах в середньому коштує 7−9 євро за 100 км, залежно від маршруту.
Велика Британія
У Великій Британії платні дороги є рідкістю. Основними платними об’єктами є мости, тунелі та окремі ділянки автомагістралей.
Більше детально про ціни на дороги в Європі читайте за посиланням.
Довідка Finance.ua:
- Раніше Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що до завершення війни платні дороги в Україні не з’являться. «Що стосується платних доріг в Україні, я думаю, що поки йде війна, це не та перспектива, яку треба обговорювати. Питання платних доріг ми обговорювали ще до війни, є зареєстровані законопроєкти», — сказав Найєм.
- Нагадаємо, на початку 2018 року Верховна Рада схвалила законопроєкт № 6766 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг».
- Влітку 2020 року уряд затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії.
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