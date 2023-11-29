Стало відомо, чи з’являться в Україні платні дороги до кінця війни — Finance.ua

Стало відомо, чи з’являться в Україні платні дороги до кінця війни Вчора 19:03 — Казна та Політика

Стало відомо, чи з’являться в Україні платні дороги до кінця війни

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що до завершення війни платні дороги в Україні не з’являться.

Про це він сказав у Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.

«Що стосується платних доріг в Україні, я думаю, що поки йде війна, це не та перспектива, яку треба обговорювати. Питання платних доріг ми обговорювали ще до війни, є зареєстровані законопроєкти», — сказав Найєм.

Він додав, що платні дороги і в майбутньому можуть покривати не всю країну.

«Це окремі дороги, які мають відповідний коефіцієнт якості. І це стосується не всіх автомобільних транспортів, а лише вантажних, і це теж треба підкреслити. Але наразі такий варіант не розглядається, тому що мені важко уявити, яким чином під час війни, коли їдуть вантажі, в тому числі військові вантажі, робити платні дороги», — сказав Найєм.

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Нагадаємо, на початку 2018 року Верховна Рада схвалила законопроєкт № 6766 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг».

Влітку 2020 року уряд затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії.

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Укрінформ За матеріалами:

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