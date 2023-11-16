Кошти Дорожнього фонду передадуть в держбюджет: де братимуть гроші на дороги — Finance.ua
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Кошти Дорожнього фонду передадуть в держбюджет: де братимуть гроші на дороги

Казна та Політика
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Кошти Дорожнього фонду передадуть в держбюджет: де братимуть гроші на дороги
Кошти Дорожнього фонду передадуть в держбюджет: де братимуть гроші на дороги
У 2024 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде спрямовано до загального фонду держбюджету з метою зміцнення армії та посилення оборони держави. Це закріплено змінами до Бюджетного кодексу.
Про це повідомляє пресслуужба Мінфіну.
«Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
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Відповідний ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

Де візьмуть гроші на дороги

При цьому у наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам.
Кошти Дорожнього фонду передадуть в держбюджет: де братимуть гроші на дороги
Залишки коштів, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не використані в попередні бюджетні періоди (2021−2023 роки), використовуватимуться для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних з утриманням доріг у зимовий період.

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Дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду Уряду України.
Крім того, будівництво та ремонт доріг також заплановано в рамках проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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