США планують виділити 700 млн дол. на модернізацію українських портів та залізниці — Finance.ua

США планують виділити 700 млн дол. на модернізацію українських портів та залізниці Сьогодні 12:45

США планують виділити майже 700 млн дол. на модернізацію українських портів, залізниці та пунктів пропуску.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков після зустрічі зі спецпредставницею США Пенні Пріцкер.

«Маємо модернізувати українські пункти пропуску, порти та залізницю. Це покращить логістику та збільшить експортну спроможність. США планують надати для цього майже $700 млн», — зазначив він.

За словами Кубракова, також обговорювалися питання необхідності надходження інвестицій у відновлення постраждалих внаслідок російських обстрілів енергетичної мережі та муніципальної інфраструктури.

Крім того, актуальними залишаються питання розмінування та розвитку агросектору. «Всі ці сфери мають бути готові до приватної ініціативи та капіталу», — наголосив міністр.

Він зазначив також, що вже створено спільну робочу групу для напрацювання моделі співпраці для переходу до реалізації конкретних проєктів.

«Готовий обговорювати кожен цент американської допомоги та інвестиції. Упевнений, що підзвітність та прозорість процесів мотивуватимуть приватний сектор долучитися до масштабних процесів відновлення», — підсумував Кубраков.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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