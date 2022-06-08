Платні дороги у Польщі: вартість, способи оплати та штрафи — Finance.ua

Платні дороги у Польщі: вартість, способи оплати та штрафи

Вчора 09:43 — Особисті фінанси

Платні дороги у Польщі: вартість, способи оплати та штрафи

У Польщі, як і в будь-якій іншій країні, є платні автомагістралі. Експерти розповіли про те, які ділянки доріг у Польщі платні, скільки необхідно платити та які існують способи оплати.

Як позначають платні дороги у Польщі

Спеціального маркування вони не мають. Плату беруть лише за окремі відрізки автобанів. Значить, у позначенні платних доріг є буква «А». Наразі такі ділянки є на дорогах А1, А2, А4. Причому таких відрізків може бути кілька.

На самих шосе платні ділянки позначені дорожніми знаками:

Які ділянки доріг платні:

A1 Gdansk — Torun

A2 Swiecko — Konin

A4 Katowice — Krakow

A2 Konin — Strykow

A4 Wroclaw — Gliwice

Скільки платити за користування автомагістраллю

A1 Gdansk — Torun. За проїзд тут потрібно заплатити загалом 29,90 злотих. Доступні засоби оплати: на брамі, програми AmberOne, Autopay, SkyCash.

A2 Swiecko — Konin. Проїзд коштуватиме 93 злотих. Загальна довжина ділянок складає 252 км. Сплатити проїзд можна лише на воротах.

A4 Katowice — Krakow. Загальна довжина 61 км, а вартість — 24 злотих. Оплата доступна як на брамі, так і через додатки.

A2 Konin — Strykow. Довжина ділянки — 99 км, а вартість проїзду — 9,90 злотих. Доступні методи оплати: e-Toll Pl Bilet.

A4 Wroclaw — Gliwice. Загальна довжина ділянки — 162 км, а вартість — 16,20 злотих. Оплата доступна через програму e-Toll Pl Bilet, Autopay, mPay, Orlen Pay, Spark.

Про способи оплати

Платежі на брамі. Коли ви бачите, що ви наближаєтеся до воріт на автостраді, ви можете зупинитися перед ними і зробити відповідну оплату готівкою або карткою.

Електронний квиток e-Toll Pl Bilet. Цей квиток необхідно придбати, коли ви збираєтеся подорожувати офіційними державними автомагістралями А2 і А4. Для цього потрібно зайти на сайт https://etoll.gov.pl/ua/, вибрати «купити електронний квиток на автостраду» і далі дотримуйтесь інструкцій.

Мобільні додатки. Існує безліч мобільних додатків, за допомогою яких можна легко сплатити за проїзд автомагістралями. До них належать додатки, що дозволяють купувати квитки на державні ділянки автомагістралей А. У додатку Autopay ви зможете оплачувати як державні, так і приватні ділянки (за винятком А2 Свєнцко-Конін). Сплатити проїзд автомагістраллю А1 можна за допомогою додатків AmberOne, SkyCash.

Хто звільняється від сплати мита?

Транспортні засоби, що перевозять гуманітарну допомогу, звільняються від дорожніх зборів. Проте не забудьте повідомити факт провезення такої допомоги хоча б за добу до поїздки. Для цього потрібно надіслати електронний лист на адресу humanita raid@mi.gov.pl з контактними даними (назва організації, адреса, телефони), кількість транспортних засобів з реєстраційними номерами, країну, в якій зареєстровано транспортний засіб, та запланований маршрут.

Штрафи за проїзд без оплати

Проїзд платною ділянкою автомагістралі без дійсного квитка спричиняє штраф у розмірі 500 злотих.

Сума може бути зменшена на 100 злотих, якщо оплата за штраф провадиться менш ніж за 7 днів.

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