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Бензин чи електрика: скільки тепер коштує поїздка на 100 км на різних авто

Особисті фінанси
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Бензин чи електрика: скільки тепер коштує поїздка на 100 км на різних авто
Бензин чи електрика: скільки тепер коштує поїздка на 100 км на різних авто
Вартість поїздки на 100 км залежить не лише від типу автомобіля, а й від того, чим саме його заправляти або коли заряджати. Новий розрахунок Інституту досліджень авторинку показує, як за останній місяць змінилися витрати для бензинових, дизельних, газових та електричних авто.
Для порівняння дослідники використовують Volkswagen Golf VII FL — модель, яка має версії з різними силовими установками. Це дозволяє зіставити витрати без значного впливу відмінностей у конструкції автомобілів.

Як змінилася вартість 100 км

Найдешевшим варіантом залишається електромобіль із домашньою зарядкою вночі. Вартість 100 км становить 38 грн. За денної зарядки вдома ця сума зростає до 76 грн. Обидва показники залишилися без змін порівняно з попереднім місяцем.
Заряджання на публічних станціях обходиться дорожче. Для повільних AC-станцій вартість 100 км становить 333 грн, а для швидкісних DC — 403 грн. Ці показники також не змінилися.
Серед викопного пального найдешевшим залишається газ. Для автомобіля з ГБО на пропан-бутані 100 км коштують 491 грн. Це на 18 грн більше, ніж місяцем раніше. Водночас економія порівняно з бензином скоротилася до 18%. При цьому використання ГБО передбачає додаткове обладнання, важкий балон та регулярніше технічне обслуговування системи живлення.
Бензин чи електрика: скільки тепер коштує поїздка на 100 км на різних авто
Дизель за місяць подорожчав найпомітніше. Вартість 100 км для умовного Volkswagen Golf TDI зросла на 39 грн і тепер становить 528 грн.
Як зазначають аналітики, бензиновий автомобіль залишається найдорожчим серед розглянутих варіантів. Вартість 100 км зросла на 28 грн — до 595 грн.

Дизель дорожчає і це впливає не лише на водіїв

Зростання вартості дизельного пального пов’язують із політичною нестабільністю та порушеннями постачання нафтопродуктів.
Подорожчання дизеля стосується не лише власників таких автомобілів. Дизель широко використовується у перевезеннях, комерційному транспорті, будівельній техніці, сільському господарстві, спецтехніці та на залізниці.
Тому подальше зростання ціни дизпального може позначатися і на вартості товарів та послуг. Практичної альтернативи дизелю для значної частини комерційного транспорту наразі немає.

Заряджання електромобілів поки залишається стабільним

Вартість заряджання електромобілів цього місяця не зросла. Більшість операторів зберегли попередні тарифи, а на окремих локаціях деякі з них навіть знизили ціни на 50 копійок або 1 грн.
Тому витрати умовного e-Golf на 100 км залишилися такими самими, як і раніше — залежно від того, де саме заряджати автомобіль.

Що не враховує розрахунок

Розрахунок показує лише прямі витрати на пальне або електроенергію — тобто витрати на енергоносій від бака чи батареї до коліс.
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У ньому не враховані:
  • амортизація та втрата ринкової вартості автомобіля;
  • планове технічне обслуговування;
  • страхування та податки;
  • ККД зарядних пристроїв і витрати енергії на підтримання термобалансу батареї;
  • знос шин, гальмівних колодок та інших витратних матеріалів.
Тому наведені суми показують саме вартість енергії для подолання 100 км, а не повну собівартість експлуатації автомобіля.
За матеріалами:
Finance.ua
ПальнеБензинЕлектромобілі
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