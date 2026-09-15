На «Новій пошті» під час оплати можуть попросити ІПН — деталі Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси На «Новій пошті» під час оплати можуть попросити ІПН — деталі

У відділеннях «Нової пошти» клієнтів попереджають, що під час оплати окремих послуг банківською карткою або через автосписання касир може попросити назвати ідентифікаційний код.

Нові правила діють із 3 березня 2026 року та пов’язані зі змінами у вимогах до переказу коштів без відкриття рахунку.

Про це користувачі повідомляють у соціальних мережах.

У повідомленні компанії зазначено, що вимога пов’язана із законодавством України. Йдеться про постанову Національного банку № 20 від 26 лютого 2026 року, якою НБУ змінив Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті.

Коли на «Новій пошті» можуть попросити ІПН

Як пояснюється в оголошенні, реєстраційний номер облікової картки платника податків — РНОКПП, або ІПН — може знадобитися під час оплати окремих послуг карткою або автосписанням, якщо кошти переказують без відкриття рахунку.

Тобто йдеться не про всі без винятку розрахунки карткою у відділеннях.

Якщо для конкретної операції потрібен ІПН, касир може попросити клієнта надати його одним зі способів: назвати номер, показати картку платника податків у застосунку «Дія» або пред’явити документ у паперовому вигляді.

Після того як касир введе ІПН, він має озвучити введений номер клієнту. У «Новій пошті» просять перевірити, чи правильно внесені дані, та підтвердити їх касиру.

На «Новій пошті» фінансові операції проводить NovaPay.

Що буде, якщо не повідомити ІПН

Окремо в оголошенні пояснюється, що робити людям, які офіційно відмовилися від отримання ідентифікаційного номера.

Якщо людина має відповідну відмітку в паспорті, вона повинна повідомити про це касиру. Замість ІПН для проведення операції використовуватимуть номер паспорта, якщо він є, та його серію.

Водночас у компанії попереджають: якщо клієнт не може повідомити ІПН і не має паспорта з відміткою про офіційну відмову від його отримання, оплатити таку послугу карткою або через автосписання не вийде.

У такому випадку, згідно з оголошенням, оплату можна провести готівкою.

ІПН попросять і під час деяких оплат онлайн

Зміни стосуються також самостійної оплати послуг через онлайн-сервіси ТОВ «Нова пошта».

У компанії пояснюють, що під час оформлення відповідного платежу в мобільному застосунку, на сайті або в бізнес-кабінеті на екрані з’являться додаткові обов’язкові поля.

Клієнт має самостійно ввести ІПН. Якщо він офіційно відмовився від його отримання, потрібно зазначити номер та, за наявності, серію паспорта, в якому є відповідна відмітка.