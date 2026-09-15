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На «Новій пошті» під час оплати можуть попросити ІПН — деталі

Особисті фінанси
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На «Новій пошті» під час оплати можуть попросити ІПН — деталі
На «Новій пошті» під час оплати можуть попросити ІПН — деталі
У відділеннях «Нової пошти» клієнтів попереджають, що під час оплати окремих послуг банківською карткою або через автосписання касир може попросити назвати ідентифікаційний код.
Нові правила діють із 3 березня 2026 року та пов’язані зі змінами у вимогах до переказу коштів без відкриття рахунку.
Про це користувачі повідомляють у соціальних мережах.
У повідомленні компанії зазначено, що вимога пов’язана із законодавством України. Йдеться про постанову Національного банку № 20 від 26 лютого 2026 року, якою НБУ змінив Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті.
На «Новій пошті» під час оплати можуть попросити ІПН — деталі

Коли на «Новій пошті» можуть попросити ІПН

Як пояснюється в оголошенні, реєстраційний номер облікової картки платника податків — РНОКПП, або ІПН — може знадобитися під час оплати окремих послуг карткою або автосписанням, якщо кошти переказують без відкриття рахунку.
Тобто йдеться не про всі без винятку розрахунки карткою у відділеннях.
Якщо для конкретної операції потрібен ІПН, касир може попросити клієнта надати його одним зі способів: назвати номер, показати картку платника податків у застосунку «Дія» або пред’явити документ у паперовому вигляді.
Після того як касир введе ІПН, він має озвучити введений номер клієнту. У «Новій пошті» просять перевірити, чи правильно внесені дані, та підтвердити їх касиру.
На «Новій пошті» фінансові операції проводить NovaPay.

Що буде, якщо не повідомити ІПН

Окремо в оголошенні пояснюється, що робити людям, які офіційно відмовилися від отримання ідентифікаційного номера.
Якщо людина має відповідну відмітку в паспорті, вона повинна повідомити про це касиру. Замість ІПН для проведення операції використовуватимуть номер паспорта, якщо він є, та його серію.
Водночас у компанії попереджають: якщо клієнт не може повідомити ІПН і не має паспорта з відміткою про офіційну відмову від його отримання, оплатити таку послугу карткою або через автосписання не вийде.
У такому випадку, згідно з оголошенням, оплату можна провести готівкою.

ІПН попросять і під час деяких оплат онлайн

Зміни стосуються також самостійної оплати послуг через онлайн-сервіси ТОВ «Нова пошта».
У компанії пояснюють, що під час оформлення відповідного платежу в мобільному застосунку, на сайті або в бізнес-кабінеті на екрані з’являться додаткові обов’язкові поля.
Клієнт має самостійно ввести ІПН. Якщо він офіційно відмовився від його отримання, потрібно зазначити номер та, за наявності, серію паспорта, в якому є відповідна відмітка.
У самому оголошенні «Нова пошта» посилається на постанову НБУ № 20 від 26 лютого 2026 року. Документ стосується змін до правил безготівкових розрахунків.
За матеріалами:
Українські Новини
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