Інтенсивність ударів по Києву збільшилася в 4 рази, водночас уряд блокує кошти місцевих громад

За останні тижні інтенсивність ударів ворога по енергетичних об’єктах Києва збільшилася в 4 рази, велика частина з них — балістичними ракетами.

Разом із тим уряд продовжує блокувати кошти місцевих громад на рахунках казначейства, що заважає їм підготуватися до зими.

Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Останні 6 тижнів відбуваються дуже чіткі, сфокусовані і масивні удари по Київському енергетичному вузлу. Вони були і влітку, але влітку вони були більш розмазані. Там умовно влітку з 150 ударів на місяць по енергетичним об’єктах по країні на Київ приходилось 15, а зараз 60. І велика частина цих ударів була балістичними ракетами. І треба визнати, що їм вдалося добитися певного успіху. Не того, на який вони розраховували. Але в результаті ми втратили кілька важливих можливостей подавати електрику в Київ. Паралельно, вони намагалися і продовжують бити всередині Києва в певні вузлові точки, які важливі для розподілення електроенергії», — розповів експерт.

Водночас, за його словами, підготовка до зими і в столиці, і в інших містах України ускладнюється тим, що уряд заблокував кошти місцевих громад на рахунках Держказначейства.

«Зараз через нестачу фінансів заблоковані розрахунки, в тому числі за те обладнання, яке мало б зараз їхати і в Київ, і в інші міста для того, щоби завершити підготовку до опалювального сезону. І є досить велика кількість обладнання, яке на 70% оплачено, навіть його не можуть закрити, щоб встановити. Я знаю, що всі міські голови зараз бігають по стелі в Кабміні, намагаючись розблокувати хоча б якісь виплати, тому що це реально велика проблема. І друге — об’єктивно людей не вистачає буквально на кожній ділянці», — зазначив директор Центру дослідження енергетики.