Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який має спростити військовослужбовцям оформлення квартирного обліку за місцем проходження служби.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Як це працює зараз

Зараз військові не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де б вони могли зареєструватися, більшість не має.

Через це військовослужбовці не можуть стати на квартирний облік.

«Законопроєкт усуває цю перешкоду. При цьому не матиме значення, де зареєстроване чи задеклароване їхнє місце проживання», — наголосив Корецький.

Що змінить законопроєкт

Законопроєкт про внесення змін до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» зареєстрували у Верховній Раді 9 жовтня під № 16135 . 12 жовтня документ передали для ознайомлення профільному парламентському комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Документ пропонує доповнити закон новим положенням, яке передбачає, що військовослужбовці, крім тих, хто проходить службу в Службі безпеки України, та члени їхніх сімей, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, зможуть ставати на квартирний облік у військовій частині, закладі, підрозділі, органі, з’єднанні або установі за місцем проходження служби.

При цьому адреса зареєстрованого або задекларованого місця проживання військовослужбовця та членів його сім’ї не матиме значення.

Навіщо потрібні зміни

У пояснювальній записці зазначається, що запропоновані зміни дадуть військовослужбовцям та членам їхніх сімей можливість безперешкодно ставати на квартирний облік.

Зазвичай місце її проходження не збігається з населеним пунктом, де військовослужбовець проживав і був зареєстрований до вступу на службу. Тому закріплення права ставати на квартирний облік у військовій частині або іншому підрозділі за місцем служби має допомогти військовослужбовцям реалізувати свої житлові права.