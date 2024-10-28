Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати українцям — Finance.ua
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Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати українцям

Особисті фінанси
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Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати українцям
Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати українцям
Життя у новій країні — це не тільки адаптація до культури та мови, але й розуміння місцевих податкових правил. Багатьом українцям, які вимушено виїхали до Європи, необхідно знати про податкові зобов’язання, щоб уникнути непорозумінь із законом і правильно планувати свої фінанси.
Finance.ua у статті розглянув, як влаштовані податки у кількох європейських країнах, що прихистили українських біженців — Італії, Іспанії та Франції.

Італія

Італійська податкова система характеризується прогресивним оподаткуванням доходів, різними ставками для підприємств і соціальними внесками, які забезпечують широкий спектр соціальних послуг. Важливою складовою є регіональні відмінності в податках та пільгах для малих підприємств.
Податок на доходи фізичних осіб (IRPEF)
  • прогресивна шкала: ставки від 23% до 43%:
  • 23%: на доходи до 15 тис. євро;
  • 25%: на доходи від 15 001 до 28 тис. євро;
  • 35%: на доходи від 28 001 до 50 тис. євро;
  • 43%: на доходи понад 50 тис. євро;
  • неоподатковуваний мінімум: варіюється залежно від сімейного стану.
Корпоративний податок (IRES)
  • ставка: 24% на прибуток підприємств;
  • малий бізнес: можливість зниженої ставки в 15% на перші 500 тис. євро прибутку;
  • спеціальні зони: податкові пільги для компаній, що працюють у певних регіонах або секторах
Соціальні внески
  • загальна ставка: близько 30% від заробітної плати (працівник — приблизно 9%, роботодавець — близько 21%);
  • сфера покриття: пенсійне, медичне страхування, страхування на випадок безробіття та ін.
Податок на додану вартість (IVA)
  • основна ставка: 22%;
  • знижені ставки: 10% на деякі продукти (харчування, енергетика) та 4% на основні харчі та медичні товари;
  • нульова ставка: для експорту.
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Іспанія

Іспанська податкова система характеризується прогресивним оподаткуванням доходів, різними ставками для підприємств, значними соціальними внесками та регіональними відмінностями в податках. Це забезпечує фінансування соціальних програм та послуг для населення.
Податок на доходи фізичних осіб (IRPF)
  • прогресивна шкала: ставки варіюються від 19% до 47%, залежно від автономної громади.
  • 19%: на доходи до 12 450 євро;
  • 24%: на доходи від 12 451 до 20 200 євро;
  • 30%: на доходи від 20 201 до 35 200 євро;
  • 37%: на доходи від 35 201 до 60 тис. євро;
  • 47%: на доходи понад 60 тис. євро;
  • неоподатковуваний мінімум: близько 5 550.
Корпоративний податок
  • основна ставка: 25% для більшості підприємств;
  • знижена ставка: 15% для новостворених підприємств протягом перших двох років;
  • спеціальні пільги: для інноваційних компаній та стартапів.
Соціальні внески
  • загальна ставка: близько 36% від заробітної плати (працівник — приблизно 4,7%, роботодавець — близько 31,6%);
  • сфера покриття: пенсійне, медичне страхування, страхування на випадок безробіття.
Податок на додану вартість (IVA)
  • основна ставка: 21%;
  • знижені ставки: 10% на деякі продукти (харчування, туристичні послуги) та 4% на основні харчі;
  • нульова ставка: для експорту та певних послуг.
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Франція

Податкова система Франції є складною і прогресивною, з різними ставками для фізичних осіб і підприємств, а також значними соціальними внесками. Вона забезпечує фінансування широкого спектра соціальних програм та послуг для населення.
Податок на доходи фізичних осіб (IRPP)
  • прогресивна шкала: ставки від 0% до 45%:
  • 0%: на доходи до 10 777 євро;
  • 11%: на доходи від 10 778 до 27 478 євро;
  • 30%: на доходи від 27 479 до 78 570 євро;
  • 41%: на доходи від 78 571 до 168 994 євро;
  • 45%: на доходи понад 168 994 євро;
  • неоподатковуваний мінімум: 10 777 євро.
Корпоративний податок
  • основна ставка: 25% на прибуток підприємств;
  • знижена ставка: 15% для малих і середніх підприємств з прибутком до 38 120 євро;
  • спеціальні зони: пільги для компаній, що інвестують у наукові дослідження або розвивають інноваційні технології.
Соціальні внески
  • загальна ставка: близько 45% від заробітної плати (працівник — приблизно 22%, роботодавець — 23%);
  • сфера покриття: пенсійне, медичне страхування, страхування на випадок безробіття.
Податок на додану вартість (TVA)
  • основна ставка: 20%;
  • знижені ставки: 5,5% на певні товари та послуги (харчування, медичні засоби) і 10% на туристичні послуги;
  • нульова ставка: для експортних операцій.

Детальніше про податки цих та інших країнах Європи читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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