Де можна знайти роботу в Іспанії без знання мови (інфографіка) — Finance.ua

Де можна знайти роботу в Іспанії без знання мови (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Де можна знайти роботу в Іспанії без знання мови (інфографіка)

Пошук роботи в Іспанії може бути важким процесом, особливо якщо ви не володієте іспанською мовою, або ж погано знаєте англійську мову.

Але є кілька сфер, де можна влаштуватися без знання мови.

Сільське господарство — це сезонні роботи на фермах: збирання фруктів та овочів зазвичай не потребують мовних знань.

Робота на складах — пакування, сортування, складання товарів може бути варіантом, де мовні навички не обов’язкові.

Будівництво. Це робота на будівельних майданчиках, особливо фізична праця, може підійти. Часто на таких об’єктах працюють люди з різних країн, і мовний бар’єр можна подолати.

Прибирання — робота у клінінгових компаніях або приватні замовлення на прибирання офісів чи будинків.

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Логістика — сортування посилок або робота на складах кур’єрських компаній, таких як Amazon або DHL, може бути доступною без знання мови.

Infojobs. В пошуках роботи в Іспанії можуть допомогти такі сайти, як: Indeed,

Згідно зі звітом про бідність за 2024 рік, найвищий рівень бідності в Іспанії спостерігається в деяких автономних спільнотах: Мурсія, Канарські острови, Естремадура, Валенсія, Кастилія-Ла-Манча та Андалусія.

На протилежному боці списку знаходяться Країна Басків і Наварра. За ними слідують Мадрид і загалом північна частина Іспанії.

Довідка Finance.ua:

Найвищі ціни на квартири в Іспанії в найбільших містах: Мадрид, Барселона та Валенсія. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах.

Уряд Іспанії вніс поправку до програми «Резиденція за інвестиції», згідно з якою всі шляхи отримання посвідки на проживання за цією програмою будуть закриті.

Раніше ми писали, у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.

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