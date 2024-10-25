Де можна знайти роботу в Іспанії без знання мови (інфографіка) — Finance.ua

Де можна знайти роботу в Іспанії без знання мови (інфографіка)
Пошук роботи в Іспанії може бути важким процесом, особливо якщо ви не володієте іспанською мовою, або ж погано знаєте англійську мову.
Але є кілька сфер, де можна влаштуватися без знання мови.
Сільське господарство — це сезонні роботи на фермах: збирання фруктів та овочів зазвичай не потребують мовних знань.
Робота на складах — пакування, сортування, складання товарів може бути варіантом, де мовні навички не обов’язкові.
Будівництво. Це робота на будівельних майданчиках, особливо фізична праця, може підійти. Часто на таких об’єктах працюють люди з різних країн, і мовний бар’єр можна подолати.
Прибирання — робота у клінінгових компаніях або приватні замовлення на прибирання офісів чи будинків.
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Логістика — сортування посилок або робота на складах кур’єрських компаній, таких як Amazon або DHL, може бути доступною без знання мови.
Згідно зі звітом про бідність за 2024 рік, найвищий рівень бідності в Іспанії спостерігається в деяких автономних спільнотах: Мурсія, Канарські острови, Естремадура, Валенсія, Кастилія-Ла-Манча та Андалусія.
На протилежному боці списку знаходяться Країна Басків і Наварра. За ними слідують Мадрид і загалом північна частина Іспанії.
Довідка Finance.ua:
- Найвищі ціни на квартири в Іспанії в найбільших містах: Мадрид, Барселона та Валенсія. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах.
- Уряд Іспанії вніс поправку до програми «Резиденція за інвестиції», згідно з якою всі шляхи отримання посвідки на проживання за цією програмою будуть закриті.
- Раніше ми писали, у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.
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