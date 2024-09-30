Скільки коштують квартири в найбільших містах і на курортах Іспанії — Finance.ua

Скільки коштують квартири в найбільших містах і на курортах Іспанії Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Скільки коштують квартири в найбільших містах і на курортах Іспанії

Найвищі ціни на квартири в Іспанії в найбільших містах: Мадриді, Барселоні та Валенсії. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Мадрид

У Мадриді однокімнатні квартири площею 42 квадрати коштують від 218 тисяч євро. Якщо потрібна більша площа, то, наприклад, житло на 125 квадратів коштує 850 тисяч євро.

Дво- і трикімнатні квартири площею понад 100 квадратів продають за ціною в межах 890 тисяч — 1,1 мільйона євро.

Барселона

У Барселоні пропонують на продаж однокімнатні квартири площею 78 квадратних метрів. Їх продають за 329 тисяч євро. Помешкання площею понад 100 квадратів коштує приблизно 650 тисяч євро.

Валенсія

У Валенсії однокімнатна квартира площею 47 квадратів обійдеться дешевше, ніж у Мадриді — 170 тисяч євро. Квартири площею понад 100 квадратів також продають за нижчими цінами. Вартість стартує від 400 тисяч євро.

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Морські курорти

На популярному острові Ібіса однокімнатну квартиру площею 40 квадратів можна купити за 250 тисяч євро. За апартаменти площею понад 120 квадратів доведеться заплатити щонайменше 519 тисяч євро

На Канарських островах на продаж є квартири площею від 100 квадратів. Ціни на такі апартаменти починаються від 200 тисяч євро. А житло площею понад 200 квадратів можна купити за 300 тис. євро.

Довідка Finance.ua:

Ми писали, у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.

Окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців.



Уряд Іспанії вніс поправку до програми «Резиденція за інвестиції», згідно з якою всі шляхи отримання посвідки на житло за цією програмою будуть закриті.

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