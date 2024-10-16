В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності — Finance.ua

В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності

Згідно зі звітом про бідність за 2024 рік, найвищий рівень бідності в Іспанії спостерігається в деяких автономних спільнотах.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Це такі автономії: Мурсія, Канарські острови, Естремадура, Валенсія, Кастилія-Ла-Манча та Андалусія.

Де найбагатші

На протилежному боці списку знаходяться Країна Басків і Наварра.

За ними слідують Мадрид і загалом північна частина Іспанії.

Це підкреслює значний поділ країни на дуже різні за рівнем життя регіони.​

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в найбільших містах: Мадрид, Барселона та Валенсія. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах. Про це пишуть ЗМІ Іспанії. Нагадаємо, найвищі ціни на квартири в ІспаніїМадрид, Барселона та Валенсія. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

У Валенсії однокімнатна квартира площею 47 квадратів обійдеться дешевше, ніж у Мадриді — 170 тисяч євро.

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Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали, що у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.

Уряд Іспанії вніс поправку до програми «Резиденція за інвестиції», згідно з якою всі шляхи отримання посвідки на проживання за цією програмою будуть закриті.

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