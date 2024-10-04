Поки інші ганяють туристів: мальовниче місто в Іспанії будує більше житла — Finance.ua

Поки інші ганяють туристів: мальовниче місто в Іспанії будує більше житла Сьогодні 18:10 — Світ

Поки інші ганяють туристів: мальовниче місто в Іспанії будує більше житла

Мотріль на узбережжі Коста Тропікал оголосив, що будує майже 1500 будинків, щоб відповідати попиту на житло.

Це сталося після того, як міська рада виявила, що схвалила будівництво чотирьох нових готелів на тлі сплеску туристів.

Про це пише theolivepress.es

Місто вже давно є улюбленим серед британських емігрантів та іспанських власників вторинних будинків.

З 1395 будинків, які побудуються, близько 407 будуть відведені для малозабезпечених сімей.

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Мер Мотріля Луїза Гарсіа Чаморро підкреслила важливість проекту для економічного та соціального розвитку міста.

Початок будівництва запланований на 2025 рік.

Розташований на південь від гір Сьєрра-Невада на середземноморському узбережжі Гранади, Мотріль лежить у Коста Тропікал, популярному туристичному районі, відомому своїм цілорічним сонцем і субтропічним мікрокліматом.

Нагадаємо, цього року Іспанія приймає на 12% більше іноземних туристів, ніж у 2023 році. Кількість іноземних туристів, що прибули до Іспанії, досягла найвищого показника за перші сім місяців 2024 року, досягнувши 53,4 мільйона, що є зростанням на 12% порівняно з попереднім роком.

Більше того, витрати цих туристів збільшились майже на 20% до липня, досягнувши 71,1 мільярда євро. Чек середніх витрат туриста 1432 євро.

Довідка Finance.ua:

Історію міста можна простежити тисячоліттями, на початку середньовіччя Мотріль став важливим оборонним портом на південному краю імперій Аль-Андалус у мусульманській Іспанії.

Араби започаткували тут вирощування цукрової тростини, яка швидко стала основним сільськогосподарським експортом міста й залишається нею донині, про що свідчить вибір міського напою: рон палідо, або світлий ром.

Завдяки субтропічному клімату приголомшливими пляжами Мотріля можна насолоджуватися майже цілий рік.

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