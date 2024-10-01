Іпотека для українців в Іспанії: умови та хто може отримати — Finance.ua

Іпотека для українців в Іспанії: умови та хто може отримати
Нині іпотеку для українців в Іспанії оформлюють лише два банки: Santander та Sabadell. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
Їхня вимога полягає в тому, аби доходи позичальника формувалися за межами України. В ідеалі — в Іспанії, або інших країнах ЄС.
Відсоткові ставки
На початку 2024-го року відсоткові ставки іпотеки становили приблизно 6,5−6,7%. Втім, з усіма обов’язковими витратами і платежами (страховка, тощо) набігає до 7%. Ставки можуть бути плаваючими — тобто змінюватися протягом усього терміну іпотеки.
Як отримати іпотеку
Щоб реалізувати будь-яку фінансову операцію в Іспанії, потрібно оформити NIE (Número de Identificación de Extranjero) — індивідуальний податковий номер. Від початку війни цей код оформлюють для громадян України у межах програми тимчасового захисту.
Для банку потрібно підготувати підтвердження доходів. Фінустанови детально перевіряють походження коштів, тому важливо мати на руках всі документи. Українські клієнти, які зараз працюють офіційно в Європі за контрактом або відкрили свій бізнес, щонайменше один рік показують доходи (а не мінімалку), сплачують податки, подаючи європейські декларації, отримують іпотеку.
Іспанські банки хочуть знати про свого клієнта все: де ви живете, скільки заробляєте, які у вас активи, де ви працювали раніше і чому звільнилися.
Банк цікавить також, чи можна вас вважати надійним позичальником. При цьому, отримані в Україні доходи, вони не враховують, бо це занадто ризиковано для банку. Щоб отримати іпотеку, потрібно показати стабільні доходи в Європі.
Також банк оцінює всю вашу родину. Наприклад, якщо лише одна людина працює, а інші залежать від її доходу, це теж враховується. Банк розраховує, чи зможете ви забезпечити всіх членів родини.
Довідка Finance.ua:
- Найвищі ціни на квартири в Іспанії в найбільших містах: Мадрид, Барселоні та Валенсії. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
- У Валенсії однокімнатна квартира площею 47 квадратів обійдеться дешевше, ніж у Мадриді — 170 тисяч євро. Квартири площею понад 100 квадратів також продають за нижчими цінами. Вартість стартує від 400 тисяч євро.
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