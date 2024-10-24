Популярне французьке місто посилює умови короткострокової оренди — Finance.ua

Популярне французьке місто посилює умови короткострокової оренди Сьогодні 07:11 — Світ

Популярне французьке місто посилює умови короткострокової оренди

Поки в Європі точиться дискусія навколо надмірного туризму, мер одного із великих французьких міст оголосив про новий план вирішення цієї проблеми.

Так, у місті Марсель, що є другим за кількістю населення країни після столиці, планують змусити орендодавців, які здають нерухомість на Airbnb, «викупити» іншу нерухомість для довгострокової оренди, щоб збільшити пропозицію житла.

Про це повідомляє Euronews.

У розмові з радіостанцією franceinfo Мер французького Марселя Бенуа Паян заявив, що більшість власників нерухомості у місті здають її за допомогою сайтів короткострокової оренди, включаючи Airbnb.

«Я збираюся зобов’язати всіх, хто хоче [здавати в оренду нерухомість на] Airbnb, купити квартиру та здати її в довгострокову оренду. Я збираюся використовувати все, що дозволяє мені закон, як зброю… Це змусить їх припинити заробляти гроші на жителях Марселя», — сказав він.

повинні отримати дозвіл на це у мерії. Наразі люди в Марселі, які хочуть здати в оренду другу свою нерухомість на Airbnb,

Паян стверджує, що до того, як він став мером у 2020 році, «4% запитів було відмовлено». Сьогодні, за його словами, ця цифра становить 82%.

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«У Марселі будуть найсуворіші правила у Франції для боротьби з Airbnb», — наполягав Пайан Марітімі.

Що відбувається

Разом із Парижем Марсель створив так звану «бригаду Airbnb», яка працює над виявленням незаконних оголошень.

У всій Франції діють суворі правила щодо оренди через Airbnb, але місцева влада також може запроваджувати власні правила за бажанням.

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Останніми роками все більше мерів і органів місцевого самоврядування вдаються до подібних кроків, щоб боротися з нестачею житла та боротися з надмірним туризмом.

Відомо, що столиця Франції вела тривалу судову боротьбу з Airbnb, яка призвела до рішення Європейського суду, який вимагає місцевого дозволу на короткострокову оренду нерухомості. Наприклад, у Парижі діє обмеження на кількість днів, на які власникии житла можуть здавати свою нерухомість на платформі.

Крім цих правил, будь-які власники нерухомості — французи чи інші громадяни — які здають свою нерухомість у Франції через Airbnb, повинні декларувати свої доходи французьким податковим органам.

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