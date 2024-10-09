У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла — Finance.ua

У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла Сьогодні 09:45 — Нерухомість

У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла

Міністерка фондів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. Вона зазначила що квартири є місцем для життя, а не способом отримання швидкого прибутку.

Про це повідомляє in Poland.

Зазначається, що згідно з останніми даними, ціни на оренду житла у Польщі є найвищими в Європі.

Міністерка пояснила, що через високі ціни на житло молоді люди не виїжджають від батьків. Пропозиція на ринку квартир зменшується, оскільки квартири все частіше перетворюються на «готелі». За її словами, у Варшаві на 100 нових квартир припадає 20 нових пропозицій від посередників.

Що пропонує очільниця Міністерства фондів

Однією з пропозицій є запровадження реєстру житлових приміщень, які використовуються на Airbnb (онлайн-майданчик для коротко- та довготермінової оренди житла, що стягує комісію за свої послуги) та подібних платформах, щоб вивести їх із сірої зони.

Також потрібно переглянути оподаткування короткострокової оренди квартир.

Вона наголосила, що квартири не призначені для швидкого отримання прибутку, а є місцем для проживання.

Короткострокова оренда через спеціалізовані платформи набирає популярності в ЄС. У другому кварталі 2024 року попит на таке бронювання зріс на 16,2%. порівняно з другим кварталом 2023 року.

Нагадаємо, у Польщі для купівлі нової квартири потрібно майже 12 річних зарплат.

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