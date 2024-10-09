У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла — Finance.ua
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У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла

Нерухомість
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У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла
У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла
Міністерка фондів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. Вона зазначила що квартири є місцем для життя, а не способом отримання швидкого прибутку.
Про це повідомляє in Poland.
Зазначається, що згідно з останніми даними, ціни на оренду житла у Польщі є найвищими в Європі.

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Міністерка пояснила, що через високі ціни на житло молоді люди не виїжджають від батьків. Пропозиція на ринку квартир зменшується, оскільки квартири все частіше перетворюються на «готелі». За її словами, у Варшаві на 100 нових квартир припадає 20 нових пропозицій від посередників.

Що пропонує очільниця Міністерства фондів

Однією з пропозицій є запровадження реєстру житлових приміщень, які використовуються на Airbnb (онлайн-майданчик для коротко- та довготермінової оренди житла, що стягує комісію за свої послуги) та подібних платформах, щоб вивести їх із сірої зони.
Також потрібно переглянути оподаткування короткострокової оренди квартир.

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Вона наголосила, що квартири не призначені для швидкого отримання прибутку, а є місцем для проживання.
Короткострокова оренда через спеціалізовані платформи набирає популярності в ЄС. У другому кварталі 2024 року попит на таке бронювання зріс на 16,2%. порівняно з другим кварталом 2023 року.
Нагадаємо, у Польщі для купівлі нової квартири потрібно майже 12 річних зарплат.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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