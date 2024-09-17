У Будапешті заборонять короткострокову оренду: кого це стосується — Finance.ua

У Будапешті заборонять короткострокову оренду: кого це стосується
Мешканці шостого округу Будапешта проголосували за заборону короткострокової оренди з 2026 року. Це рішення може мати ширші наслідки для ринку житла в одному з найпопулярніших туристичних напрямків Європи.
Про це пише Reuters.
Дані Євростату показують, що минулого року майже 719 мільйонів гостьових ночей, проведених у Європейському Союзі, були заброньовані через онлайн-платформи Airbnb, Booking, Expedia Group і Tripadvisor, причому Париж лідирує серед столиць ЄС із понад 19 мільйонами гостьових ночей.
У Центральній Європі Будапешт був найпопулярнішим для короткострокового перебування, випереджаючи Відень, Прагу, Варшаву, Краків та інші — тут переночувало 6,7 мільйона гостей.
Результати, опубліковані на веб-сайті округу Будапешт вранці в понеділок, показали, що 54% виборців підтримали заборону короткострокової оренди при явці 20,52%, що, за словами округу, значно перевищує рівень інших місцевих ініціатив.
«Більшість голосів „ЗА“ свідчить про те, що жителі району цінують спокій у своєму домі більше, ніж втрачені доходи», — йдеться у заяві місцевої ради.
Проте є й активні противники заборони. Вони наголошують, що від цього постраждають не лише власники квартир, але й власники кафе та ресторанів, адже левова частка їхніх клієнтів — туристи з різних країн світу.
Результати голосування можуть мати ширші наслідки, оскільки уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана розглядає положення про короткострокову оренду, яка, за словами міністра економіки, сприяє дефіциту житла та високим цінам.
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