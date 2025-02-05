Що відбувається на ринку нерухомості на початку 2025 року: дослідження Dim. ria — Finance.ua
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Що відбувається на ринку нерухомості на початку 2025 року: дослідження Dim. ria

Нерухомість
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Що відбувається на ринку нерухомості на початку 2025 року: дослідження Dim. ria
Що відбувається на ринку нерухомості на початку 2025 року: дослідження Dim. ria, freepik
Найдорожчим на первинному та вторинному ринку житла залишається Київ.
Про це свідчать дані аналітики українського маркетплейса нерухомості Dim.ria.

Первинний ринок

Протягом січня 2025 в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови на 38 секцій. Найбільше об’єктів здали в Київській області — 7, з них 4 — безпосередньо у столиці.
Таким чином станом на кінець січня в Україні 763 завершені новобудови, найвища частка завершених обʼєктів у таких областях:
  • Одеській (54%);
  • Волинській (48%);
  • Дніпропетровській (43%);
  • Рівненській (43%).
Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом січня зменшилась лише у чотирьох із проаналізованих областей України, у решті областей — зросла на 1−8% або залишилась без змін.
Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою вартістю $1 351 за м². Протягом січня середня ціна нового житла у столиці не змінилася, а при порівнянні рік до року подешевшала на 5% — $70.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Аналітики відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла протягом січня серед користувачів з усіх областей. Найсуттєвіше кількість пошукових запитів зросла у таких облаястях:
  • Тернопільській;
  • Івано-Франківській;
  • Волинській;
  • Львівській.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria

Вторинний ринок

На ринку продажу вторинного житла у січні користувачі додали значно більше пропозицій порівняно з груднем. Найбільше кількість нових пропозицій зросла у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях — приблизно вдвічі.
У м. Київ та Київській області чисельність пропозицій з продажу зросла рівно у півтора раза.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
У січні 2025 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за січень 2024 року вона переважно зростала. Найбільше — у Закарпатській області, на 33% за рік.
Найдорожчим наразі залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $88 тис. за однокімнатне помешкання (-3% рік до року).
Міста з найдорожчою середньою вартістю 1-кімнатної квартири:
  • Київ — $88 350,
  • Львівська область — $71 830,
  • Закарпатська — $70 380,
  • Вінницька — $54 000,
  • Івано-Франківська — $52 500,
  • Рівненська — $50 300,
  • Чернівецька — $49 400,
  • Волинська — $48 100,
  • Одеська — $45 900,
  • Житомирська — $45 700.
Найдешевші квартири у таких областях:
  • Херсонська — $15 000;
  • Запорізька — $20 000;
  • Сумська — $21 800.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $135 тис., а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському — $46 тис.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
У перший місяць 2025 року у більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився. Найбільшу різницю між кількістю відгуків та кількістю оголошень, які додали у січні, фахівці аналітичного центру відзначили у Вінницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях: там попит перевищує пропозицію у 15−19 разів. У м. Київ співвідношення кількості оголошень до відгуків складає приблизно 1:2.
Нагадаємо, за даними ЛУН, середня оренда двокімнатної квартири в Києві коштує більше, ніж середня зарплата продавця-консультанта. Прибиральниця в Києві не може собі дозволити орендувати навіть однокімнатну квартиру, оскільки середня зарплата цієї професії становить 112% від середньої вартості оренди.
Як свідчить опитування, проведене Cedos, якщо українці втратять своє житло, лише 2% зможуть придбати нове, а 15% - орендувати. Водночас 42% не мають можливості забезпечити себе іншим житлом і не знають, що робити в такому разі. Ще чверть могла би тимчасово переїхати до родичів чи знайомих.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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