Більшість українців не зможуть самостійно знайти нове житло в разі його втрати — дослідження — Finance.ua
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Більшість українців не зможуть самостійно знайти нове житло в разі його втрати — дослідження

Нерухомість
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Більшість українців не зможуть самостійно знайти нове житло в разі його втрати — дослідження
Більшість українців не зможуть самостійно знайти нове житло в разі його втрати — дослідження
Якщо українці втратять своє житло, лише 2% зможуть придбати нове, а 15% - орендувати.
Про це свідчить опитування, проведене Cedos спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у вересні-жовтні 2024 року.
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Водночас 42% не мають можливості забезпечити себе іншим житлом і не знають, що робити в такому разі. Ще чверть могла би тимчасово переїхати до родичів чи знайомих.
Більшість українців не зможуть самостійно знайти нове житло в разі його втрати — дослідження

Де мешкають українці

Згідно з дослідженням, 79% українців із вибірки живуть у власному житлі, а 14% - орендують.
Власне житло частіше мають мешканці сіл та літні люди, а оренда поширена серед молоді у містах.
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Протягом 2021−2024 років, після початку повномасштабної війни, більше людей стали проживати в орендованому житлі, зазначають дослідники.

Фінансове навантаження через житло

42% опитаних витрачають на житло понад третину свого доходу.
Більшість українців не зможуть самостійно знайти нове житло в разі його втрати — дослідження
Орендарі нерідко економлять на їжі та одязі, щоб оплатити житло. Серед людей 60+ років, на харчуванні змушені заощаджувати 65%.
Більшість українців не зможуть самостійно знайти нове житло в разі його втрати — дослідження
Економити доводиться навіть тим, хто має житло у приватній власності, — щоб оплатити комунальні послуги та інші витрати.
Більшість українців не зможуть самостійно знайти нове житло в разі його втрати — дослідження
Нагадаємо, в Україні почали приймати заявки на отримання субсидії на оренду житла для ВПО. Це додаткова фінансова допомога родинам з числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що втратили власне внаслідок російської агресії та окупації.
Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово — комунальні послуги.
За матеріалами:
Хмарочос
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