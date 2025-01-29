Оренда житла для ВПО: сьогодні почали приймати заявки на отримання субсидії — Finance.ua

Оренда житла для ВПО: сьогодні почали приймати заявки на отримання субсидії Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Оренда житла для ВПО: сьогодні почали приймати заявки на отримання субсидії, freepik

Субсидія на оренду житла для ВПО — це додаткова фінансова допомога родинам з числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що втратили власне внаслідок російської агресії та окупації. Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово — комунальні послуги. Новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб починає працювати вже сьогодні — 29 січня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Ми передбачили одним із елементів допомоги офіційний договір оренди квартири, в якому можна визначити і права, і обов’язки сторін. Фактично це — захист людини від того, що її безпідставно виселять з помешкання на другий день проживання. Водночас це захист і для орендодавця — щоб була вчасно сплачена орендна плата та комунальні платежі», - зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Хто може оформити допомогу. Оформити субсидію на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів або територій, на яких ведуться бойові дії, або ВПО, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини.

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Також важливо пам’ятати, що орендар та орендодавець не мають бути між собою родичами, орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, орендодавець не отримує компенсацію за програмою «Прихисток».

Розмір субсидії. Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини. Адже братимуться до уваги середній дохід на одну особу в сім’ї, кількість членів сім’ї і вартість оренди житла в конкретному регіоні. Механізм передбачає і покриття податків, які має сплатити орендодавець (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір, виходячи з вартості оренди житла в межах соціальних нормативів).

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Оформити субсидію на оренду житла можна офлайн — у будь-якому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг; онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).

Оформляти субсидію на оренду житла можна буде лише за офіційними договорами оренди. «Для нас неважливо, буде це ФОП або компанія, яка надає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, яка має житло і готова надати його в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, його форму затверджено», — заявляла раніше Жолнович.

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