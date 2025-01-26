Житлові субсидії та пільги надаватимуть за єдиним підходом — Finance.ua

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Житлові субсидії та пільги надаватимуть за єдиним підходом

Особисті фінанси
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Житлові субсидії та пільги надаватимуть за єдиним підходом
Житлові субсидії та пільги надаватимуть за єдиним підходом
Житлові субсидії і пільги на послуги ЖКГ в Україні протягом 2025 року для всіх отримувачів надаватимуться за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Скільки коштів призначено на соцвиплати

Зазначається, що у бюджеті на 2025-й рік на покриття субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн.
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При цьому з метою підвищення адресності та ефективності програми житлово-комунальних пільг, а також забезпечення однакових умов користування пільгами для громадян, уряд ініціював низку важливих змін.

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«Протягом 2025 року пільги на ЖКП мають надаватись для всіх за єдиним підходом і критеріями: з урахуванням доходу родини та можливості сплачувати за комунальні послуги самостійно», — йдеться у повідомленні.

Правила призначення пільг

У відомстві уточнили, що якщо родина звернулася за призначенням пільг з 1 січня 2025 р., її право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім’ї також визначатиметься з 1 січня 2025 р.
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Але якщо родина отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 р. включно, зміни щодо призначення застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону 2024/2025 р.р.
Водночас норма про єдиний підхід врахування доходу родини не стосуватиметься учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг незмінюються.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів розпочне виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб із 29 січня.
Також Кабмін змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.
За матеріалами:
УНІАН
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