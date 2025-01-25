Нарахування зарплати під час війни: чи можуть працівникам затримувати виплати — Finance.ua

Нарахування зарплати під час війни: чи можуть працівникам затримувати виплати Сьогодні 08:17 — Особисті фінанси

Нарахування зарплати під час війни: чи можуть працівникам затримувати виплати

В Україні, навіть у період воєнного стану, продовжують діяти положення закону «Про оплату праці» та Кодексу законів про працю. Роботодавці зобов’язані вживати всіх можливих заходів для своєчасної виплати заробітної плати працівникам.

Про це розповіли фахівці південно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці.

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Зазначається, що роботодавці повинні дотримуватися таких же строків виплати заробітної плати, як і в мирний час.

Норми законодавства

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 24 закону «Про оплату праці», працівники повинні отримувати зарплату не рідше двох разів на місяць.

«Заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата», — йдеться у повідомленні.

Стаття 10 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» зобов’язує роботодавця вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання зарплати.

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.

За даними work.ua, у грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада).

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