Лікарям-інтернам підвищили зарплату (розмір) — Finance.ua

Лікарям-інтернам підвищили зарплату (розмір) Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

З 1 січня 2025 року діє постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 року № 1503, яка встановила нові мінімальні стандарти оплати праці лікарям-інтернам. Про це пише Урядовий портал.

Лікарі-інтерни, які працюють у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, повинні отримувати зарплату у розмірі — 15 000 грн на місяць.

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Такі фахівці є повноцінними членами медичних команд. Вони можуть надавати медичну допомогу пацієнтам, отже, їх робота має бути оплачена.

Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я».

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Згідно з цим документом встановлювався мінімальний розмір оплати праці за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці в межах фонду оплати праці в державних та комунальних закладах охорони здоров’я — 20 000 грн для всіх лікарів та фармацевтів, окрім інтернів.

Лікарі-інтерни отримували мінімальну зарплату — 8000 грн.

Цьогоріч гарантований мінімальний розмір зарплати лікаря-інтерна становитиме 15 000 грн.

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Кошти, які медичні заклади отримують за цим пакетом, мають бути спрямовані саме на підготовку інтернів, в першу чергу для доплат кураторам лікарів-інтернів.

Довідка Finance.ua:

Зарплати лікарів в різних країнах ЄС часом відрізняються в десятки разів. За даними ОЕСР, річна зарплата фахівців коливалася від 20 200 євро на рік в Польщі до 258 552 євро в Люксембурзі. Крім Люксембургу, понад 150 тисяч євро на рік платять у ще 4 країнах.

Де лікарям платять вище 150 тисяч євро на рік:

Ірландія (172 882 євро);

Нідерланди (160 869 євро);

Данія (156 061 євро);

Бельгія (159 168 євро);

Ісландія (155 276 євро).

Країни, де лікарям платять 140−130 тисяч євро на рік:

Німеччина (146 200 євро);

Велика Британія (136 375 євро).

В категорії «Медицина, фармацевтика» вакансій навіть більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Вони передусім зосереджені на заході країни. А от кількість пропозицій роботи в прифронтових регіонах ще не досягла довоєнного рівня.

Найбільша кількість пропозицій роботи в категорії традиційно зосереджена в Київській області — 2 570 вакансій. Водночас це одна з небагатьох областей, де вакансій все ж таки менше, ніж було до повномасштабної війни.

Також багато роботи для медичного персоналу пропонують у Дніпропетровській (610), Львівській (553), Одеській (546) та Харківській областях (341).

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