Лікарям-інтернам підвищили зарплату (розмір) — Finance.ua
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Лікарям-інтернам підвищили зарплату (розмір)

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З 1 січня 2025 року діє постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 року № 1503, яка встановила нові мінімальні стандарти оплати праці лікарям-інтернам. Про це пише Урядовий портал.
Лікарі-інтерни, які працюють у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, повинні отримувати зарплату у розмірі — 15 000 грн на місяць.
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Такі фахівці є повноцінними членами медичних команд. Вони можуть надавати медичну допомогу пацієнтам, отже, їх робота має бути оплачена.
Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я».
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Згідно з цим документом встановлювався мінімальний розмір оплати праці за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці в межах фонду оплати праці в державних та комунальних закладах охорони здоров’я — 20 000 грн для всіх лікарів та фармацевтів, окрім інтернів.
Лікарі-інтерни отримували мінімальну зарплату — 8000 грн.
Цьогоріч гарантований мінімальний розмір зарплати лікаря-інтерна становитиме 15 000 грн.

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Кошти, які медичні заклади отримують за цим пакетом, мають бути спрямовані саме на підготовку інтернів, в першу чергу для доплат кураторам лікарів-інтернів.
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Довідка Finance.ua:

  • Зарплати лікарів в різних країнах ЄС часом відрізняються в десятки разів. За даними ОЕСР, річна зарплата фахівців коливалася від 20 200 євро на рік в Польщі до 258 552 євро в Люксембурзі. Крім Люксембургу, понад 150 тисяч євро на рік платять у ще 4 країнах.
Де лікарям платять вище 150 тисяч євро на рік:
  • Ірландія (172 882 євро);
  • Нідерланди (160 869 євро);
  • Данія (156 061 євро);
  • Бельгія (159 168 євро);
  • Ісландія (155 276 євро).
Країни, де лікарям платять 140−130 тисяч євро на рік:
  • Німеччина (146 200 євро);
  • Велика Британія (136 375 євро).
  • В категорії «Медицина, фармацевтика» вакансій навіть більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Вони передусім зосереджені на заході країни. А от кількість пропозицій роботи в прифронтових регіонах ще не досягла довоєнного рівня.
  • Найбільша кількість пропозицій роботи в категорії традиційно зосереджена в Київській області — 2 570 вакансій. Водночас це одна з небагатьох областей, де вакансій все ж таки менше, ніж було до повномасштабної війни.
  • Також багато роботи для медичного персоналу пропонують у Дніпропетровській (610), Львівській (553), Одеській (546) та Харківській областях (341).
За матеріалами:
Finance.ua
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