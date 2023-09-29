Ринок праці у сфері медицини: де найбільше роботи для лікарів — Finance.ua

Ринок праці у сфері медицини: де найбільше роботи для лікарів Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Ринок праці у сфері медицини: де найбільше роботи для лікарів

Сьогодні в категорії «Медицина, фармацевтика» вакансій навіть більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Вони передусім зосереджені на заході країни. А от кількість пропозицій роботи в прифронтових регіонах ще не досягла довоєнного рівня.

Про це свідчать дані Work.ua.

За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, кількість вакансій тут скоротилася в 7 разів. Якщо в лютому 2022 року кількість пропозицій роботи в цій категорії складала 5 663, то в березні їх залишилося лише 806. Поступове, але впевнене відновлення традиційно уповільнилося в жовтні з його обстрілами енергетичної інфраструктури.

Але вже у квітні 2023 року вакансій для медиків стало навіть більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж ринок відновився на 114% — 6 465 вакансій у серпні 2023.

Інфографіка: Work.ua

Де пропонують найбільше роботи

Найбільша кількість пропозицій роботи в категорії традиційно зосереджена в Київській області — 2 570 вакансій. Водночас це одна з небагатьох областей, де вакансій все ж таки менше, ніж було до повномасштабної війни. Також багато роботи для медичного персоналу пропонують у Дніпропетровській (610), Львівській (553), Одеській (546) та Харківській областях (341).

Інфографіка: Work.ua

Як порівняти з лютим 2022 року, найбільшу динаміку відновлення показує переважно захід України. Подекуди вакансій у категорії тут вдвічі та навіть втричі більше, ніж до повномасштабного вторгнення. За показником відновлення кількості вакансій лідирують Закарпатська (307%), Рівненська (253%), Чернівецька (230%), Волинська (182%) та Івано-Франківська області (180%). Це відповідає загальній тенденції ринку праці на заході України: у цих областях кількість вакансій відчутно більша від довоєнного рівня.

А от у прифронтових областях відновлення є, проте відбувається досить повільними темпами. Нестачу медичного персоналу в цих регіонах підтверджують і роботодавці.

Хто найчастіше шукає медиків

У серпні 2023 року найбільшу кількість вакансій розмістили роботодавці із галузей: «Медицина, охорона здоров’я, аптеки» (69%), «Краса, фітнес, спорт» (5%), «Хімічна промисловість, фармацевтика» (5%), «Освіта, наука» (4%), «Пошук персоналу, HR» (4%).

Інфографіка: Work.ua

Як порівняти з минулим роком, перша пʼятірка галузей не змінилася.

А от у першій десятці зʼявились представники галузі «Неприбуткові, благодійні та громадські організації». Вони шукають передусім психологів: третина вакансій від галузі призначені саме для цих спеціалістів.

Найбільшу кількість вакансій у серпні 2023 пропонують таким фахівцям:

медсестра — 1 075;

провізор — 930;

асистент стоматолога — 578;

медичний представник — 333;

лікар загальної практики — 278;

адміністратор — 267;

масажист — 262;

спеціаліст із лазерної епіляції — 214;

психолог — 184;

ветеринарний лікар — 153.

Інфографіка: Work.ua

Портрет бажаного кандидата

Щодо портрета бажаного кандидата, то у 67% вакансій від претендентів очікують досвід роботи. Відповідно, 33% пропозицій підходять шукачам без досвіду. На 14% вакансій готові взяти студентів, на 8% — людей з інвалідністю. 4% пропозицій роботи призначено для ветеранів, 3% — для пенсіонерів. Лише 1% вакансій передбачає дистанційну зайнятість. Це передусім робота для операторів кол-центрів у медичних клініках, менеджерів із продажу, психологів.

Конкуренція у сфері

Конкуренція в категорії «Медицина, фармацевтика» наразі майже вдвічі нижча, ніж на ринку праці як такому.

На одну вакансію в цій категорії в середньому претендує 6 осіб. На перший погляд, усе так само як і до повномасштабного вторгнення (7 претендентів на посаду).

Проте ситуація в медицині дуже полярна. З одного боку, є значна конкуренція за пропозиції роботи, які передбачають менші вимоги до освіти та кваліфікації. Проте з іншого боку, на вакансії для лікарів роботодавці отримують лише по 1−2 відгуки.

Інфографіка: Work.ua

Наприклад, вище середнього конкуренція на посади оператора контакт-центру (27 відгуків на 1 вакансію), адміністратора (24), психолога (17), менеджера з продажу, спеціаліста з лазерної епіляції (12), продавця-консультанта (найчастіше — у магазин оптики, 9).

А от де роботодавцям дуже складно знайти кандидатів, то це на посади завідуючого аптекою, гастроентеролога, ветеринарного лікаря, лікаря УЗД, кардіолога, ендокринолога (1 відгук), зубного техніка, сімейного лікаря, провізора (до 2 відгуків), педіатра, асистента ветеринарного лікаря, офтальмохірурга, логопеда (2−3 відгуки).

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