У МВС пояснили, як правильно передавати гроші під час купівлі авто
Розрахунок за купівлю-продаж автомобіля між продавцем і покупцем здійснюється виключно за їхньою домовленістю, без участі співробітників сервісного центру.
Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.
Там зазначили, що під час звернення до сервісного центру МВС для перереєстрації автомобіля або укладення договору купівлі-продажу громадяни часто запитують: чи можна передати гроші продавцю прямо за столом адміністратора, де відбувається оформлення документів.
Сервісний центр не відповідає за передачу коштів
Договір купівлі-продажу транспортного засобу укладається між двома сторонами — продавцем і покупцем. Законодавство не передбачає, що передача коштів має відбуватися у приміщенні сервісного центру МВС або за участі адміністратора.
Отже, сервісний центр МВС та його працівники не несуть відповідальності за проведення розрахунків між сторонами й не беруть участі в їх здійсненні.
Як відбувається оформлення договору
У сервісному центрі сторони укладають договір купівлі-продажу, проводять перереєстрацію автомобіля та вносять зміни до документів. При цьому оплата може бути проведена в будь-який інший час і в будь-якому місці.
Щоб уникнути непорозумінь, МВС радить заздалегідь узгодити порядок розрахунку (готівкою або безготівково), визначити час і місце передачі коштів та зафіксувати це у договорі.
Документи про оплату
Хоча документи, що підтверджують оплату, не є обов’язковими для реєстрації автомобіля, їх варто зберігати як доказ проведення розрахунку.
Оформлення договору в сервісному центрі не означає, що гроші мають бути передані «за столом адміністратора». Сервісний центр МВС не є посередником у фінансових розрахунках і відповідає лише за оформлення та реєстрацію документів.
Читайте також: Система балів для водіїв: Україна збирається перейти до європейської моделі відповідальності на дорогах
Відмітимо, що щоб автомобіль залишався безпечним і справним, водіям потрібно регулярно проходити обов’язковий технічний контроль (ОТК). Часто водії помилково звертаються до сервісних центрів МВС, аби пройти техогляд. Але варто знати: сервісні центри МВС не проводять перевірку транспортних засобів.
Перед тим як сповна насолоджуватися новим автомобілем після його купівлі, потрібно виконати кілька формальностей. Одна з них — сплата податків під час першої державної реєстрації автомобіля. При першій державній реєстрації легкового автомобіля в Україні власник сплачує збір на державне пенсійне страхування.
