Швейцарія фіксує хвилю звернень від українців віком 18−22 років

Від початку вересня у Швейцарії значно зросла кількість заяв від українців віком від 18 до 22 років на отримання тимчасового захисту за статусом S. Загалом у цій віковій групі подано близько тисячі заяв. Ймовірною причиною такого зростання стало скасування заборони на виїзд з України.
Про це пише видання Swissinfo.
Як повідомляє газета SonntagsZeitung із посиланням на дані Державного секретаріату у справах міграції (SEM), кількість заяв почала стрімко збільшуватися після того, як у серпні в Україні набули чинності нові правила виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років. За інформацією SEM, за кілька днів після цього хвиля звернень від представників цієї групи зафіксована по всій Європі, зокрема і в Швейцарії.
На кінець серпня надійшло лише три заяви. У наступні тижні кількість звернень зросла спочатку до 33, потім до 77, а до середини жовтня досягла максимуму в 185 заяв. У цей період третина всіх нових заяв на статус S надходила саме від українців віком від 18 до 22 років.

Молоді українці становлять третину заявників

За даними SEM, від початку вересня більшість нових заяв на тимчасовий захист у Швейцарії подають саме люди з цієї вікової групи. Вони становлять близько 30% усіх заяв на статус S.
Разом з тим, останніми тижнями фіксується поступова стабілізація ситуації. У відомстві зазначають, що спостерігається зниження кількості в’їздів до федеральних центрів для біженців і нових звернень, тому «вже кілька днів» є ознаки того, що хвиля заяв від українців цієї вікової категорії поступово спадає.
Швейцарський міграційний департамент утримався від коментарів щодо ситуації в інших країнах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Politico писав, що в Польщі та Німеччині зростає напруга через різке збільшення кількості молодих чоловіків з України, які прибувають після послаблення правил виїзду з країни. Політики у двох державах уже заговорили про можливе обмеження їхньої присутності.
Крім того, за даними видання Novinky, українських біженців у Чехії вже майже 400 тис., що є найвищим показником у ЄС на душу населення. При чому за останні місяці кількість українців, які звертаються за тимчасовим захистом, різко зросла. Як повідомили у МВС, число виданих дозволів на тимчасовий захист підскочило більш ніж удвічі, досягнувши рекордного рівня.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
