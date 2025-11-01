У Чехії зросла кількість українських біженців після дозволу виїзду чоловіків до 23 років
Українських біженців у Чехії вже майже 400 тис., що є найвищим показником у ЄС на душу населення. При чому за останні місяці кількість українців, які звертаються за тимчасовим захистом, різко зросла.
Про це повідомляє Novinky, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ Чехії.
Чому у Чехії зростає кількість українських біженців
Як повідомили у МВС, число виданих дозволів на тимчасовий захист підскочило більш ніж удвічі, досягнувши рекордного рівня.
Якщо раніше в середньому видавали по 1,5 тис. дозволів на місяць, то у жовтні цей показник сягнув 3,1 тис. Зокрема, у вересні було оформлено 13,5 тис. дозволів на тимчасовий захист, що стало рекордом цього року.
Як зазначає прессекретарка МВС Гана Мала, дозвіл безперешкодно перетинати кордон чоловікам до досягнення 23-річного віку став причиною напливу українців до Чехії.
Де у ЄС найбільше українських біженців
Як ми вже згадували, станом на кінець серпня у країнах ЄС статус тимчасового захисту мали 4,37 млн громадян України. Їхня кількість зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня.
До трійки лідерів за абсолютним приростом увійшли:
- Німеччина (+6 800 осіб; 0,6,%),
- Чехія (+5 175; +1,4%),
- Румунія (+2 370; +1,2%).
Найбільше українців, які отримали захист, проживають у Німеччині — 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості).
