Wizz Air знову відкрила базу в найближчому до України міжнародному аеропорту
Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення своєї бази в аеропорту румунського міста Сучава. Він є найближчим до України міжнародним аеропортом.
Як повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії, тепер базуючи в цьому аеропорту два літаки, вже з 15−18 грудня 2025 року із Сучави почнуть виконуватися рейси за сімома новими маршрутами:
- Болонья, Італія;
- Мілан-Бергамо, Італія;
- Венеція, Італія;
- Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина;
- Бірмінгем, Велика Британія;
- Ларнака, Кіпр;
- Брюссель-Шарлеруа, Бельгія.
Крім того, у січні 2026 року Wizz Air збільшить частоту рейсів із Сучави до німецького Дортмунда — до чотирьох рейсів на тиждень.
Загалом наразі Wizz Air пропонує 13 маршрутів у шість країн із міжнародного аеропорту Сучави «Штефан чел Маре» — окрім згаданих вище напрямків, авіакомпанія також літає з цього румунського міста до Відня (Австрія), Рима (Італія), Лондона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина) та Мілана-Мальпенса (Італія).
Як дістатися з України до аеропорту Сучави
Наразі найзручніший і найбюджетніший спосіб потрапити з України в аеропорт Сучави — це доїхати пасажирським автобусом із Чернівців.
У дорозі автобус проводить близько 2−3 годин, з урахуванням прикордонного контролю — черг на пункті пропуску «Порубне — Сірет» практично ніколи не буває, тож одного разу ми навіть проїхали весь маршрут за 1,5 години.
За день між містами проходить близько десятка автобусів, а ціни на квитки стартують від 400 гривень. Деякі їдуть прямо в аеропорт, а деякі — до автовокзалу або головного залізничного вокзалу (і вони розташовані в різних частинах міста). При цьому від обох зупинок до аеропорту можна доїхати міськими автобусами.
Поділитися новиною
Також за темою
Wizz Air знову відкрила базу в найближчому до України міжнародному аеропорту
Деякі українці отримають четверту платіжку за газ
Реєстрація місця проживання в Німеччині: що потрібно знати українцям
Завтра закінчується прийом заявок на отримання 6500 гривень «Зимової підтримки»
У школах України бракує 44 тис. учителів
Як працюватиме роумінг між Україною та ЄС з 2026 року