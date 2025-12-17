Wizz Air знову відкрила базу в найближчому до України міжнародному аеропорту Сьогодні 06:31 — Особисті фінанси

Wizz Air знову відкрила базу в найближчому до України міжнародному аеропорту

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення своєї бази в аеропорту румунського міста Сучава. Він є найближчим до України міжнародним аеропортом.

Як повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії, тепер базуючи в цьому аеропорту два літаки, вже з 15−18 грудня 2025 року із Сучави почнуть виконуватися рейси за сімома новими маршрутами:

Болонья, Італія;

Мілан-Бергамо, Італія;

Венеція, Італія;

Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина;

Бірмінгем, Велика Британія;

Ларнака, Кіпр;

Брюссель-Шарлеруа, Бельгія.

Крім того, у січні 2026 року Wizz Air збільшить частоту рейсів із Сучави до німецького Дортмунда — до чотирьох рейсів на тиждень.

Загалом наразі Wizz Air пропонує 13 маршрутів у шість країн із міжнародного аеропорту Сучави «Штефан чел Маре» — окрім згаданих вище напрямків, авіакомпанія також літає з цього румунського міста до Відня (Австрія), Рима (Італія), Лондона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина) та Мілана-Мальпенса (Італія).

Як дістатися з України до аеропорту Сучави

Наразі найзручніший і найбюджетніший спосіб потрапити з України в аеропорт Сучави — це доїхати пасажирським автобусом із Чернівців.

У дорозі автобус проводить близько 2−3 годин, з урахуванням прикордонного контролю — черг на пункті пропуску «Порубне — Сірет» практично ніколи не буває, тож одного разу ми навіть проїхали весь маршрут за 1,5 години.

За день між містами проходить близько десятка автобусів, а ціни на квитки стартують від 400 гривень. Деякі їдуть прямо в аеропорт, а деякі — до автовокзалу або головного залізничного вокзалу (і вони розташовані в різних частинах міста). При цьому від обох зупинок до аеропорту можна доїхати міськими автобусами.

