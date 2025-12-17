0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Wizz Air знову відкрила базу в найближчому до України міжнародному аеропорту

Особисті фінанси
33
Wizz Air знову відкрила базу в найближчому до України міжнародному аеропорту
Wizz Air знову відкрила базу в найближчому до України міжнародному аеропорту
Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення своєї бази в аеропорту румунського міста Сучава. Він є найближчим до України міжнародним аеропортом.
Як повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії, тепер базуючи в цьому аеропорту два літаки, вже з 15−18 грудня 2025 року із Сучави почнуть виконуватися рейси за сімома новими маршрутами:
  • Болонья, Італія;
  • Мілан-Бергамо, Італія;
  • Венеція, Італія;
  • Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина;
  • Бірмінгем, Велика Британія;
  • Ларнака, Кіпр;
  • Брюссель-Шарлеруа, Бельгія.
Крім того, у січні 2026 року Wizz Air збільшить частоту рейсів із Сучави до німецького Дортмунда — до чотирьох рейсів на тиждень.
Загалом наразі Wizz Air пропонує 13 маршрутів у шість країн із міжнародного аеропорту Сучави «Штефан чел Маре» — окрім згаданих вище напрямків, авіакомпанія також літає з цього румунського міста до Відня (Австрія), Рима (Італія), Лондона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина) та Мілана-Мальпенса (Італія).

Як дістатися з України до аеропорту Сучави

Наразі найзручніший і найбюджетніший спосіб потрапити з України в аеропорт Сучави — це доїхати пасажирським автобусом із Чернівців.
У дорозі автобус проводить близько 2−3 годин, з урахуванням прикордонного контролю — черг на пункті пропуску «Порубне — Сірет» практично ніколи не буває, тож одного разу ми навіть проїхали весь маршрут за 1,5 години.
Читайте також
За день між містами проходить близько десятка автобусів, а ціни на квитки стартують від 400 гривень. Деякі їдуть прямо в аеропорт, а деякі — до автовокзалу або головного залізничного вокзалу (і вони розташовані в різних частинах міста). При цьому від обох зупинок до аеропорту можна доїхати міськими автобусами.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems