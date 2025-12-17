Податкова нагадала про терміни, коли можна повернути частину податків за 2024 рік Сьогодні 14:32 — Особисті фінанси

Податкова нагадала про терміни, коли можна повернути частину податків за 2024 рік

Українці ще можуть скористатися правом на податкову знижку за 2024 рік. Для цього до 31 грудня включно необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи.

Про це нагадує Державна податкова служба.

Що таке податкова знижка

Податкова знижка дає можливість повернути частину податку на доходи фізичних осіб, який був утриманий із заробітної плати. Скористатися цим правом можуть офіційно працевлаштовані громадяни, які мають підтверджені витрати, що підлягають відшкодуванню відповідно до Податкового кодексу.

Які витрати можна включити до податкової знижки

Перелік витрат, які можна задекларувати за 2024 рік, охоплює кілька категорій:

Оплата навчання. Йдеться про навчання платника податку або членів сім’ї першого ступеня споріднення, а також осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, за умови оплати українським закладам освіти. Пожертви та благодійні внески. До знижки включаються пожертви неприбутковим організаціям у межах 4% від загального річного доходу. Проценти за іпотечним житловим кредитом. Враховується частина процентів, сплачених за користування кредитом. Страхові та пенсійні внески. Це платежі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом. Витрати на допоміжні репродуктивні технології. До знижки включаються витрати в межах суми, що не перевищує третину доходу у вигляді заробітної плати за звітний рік. Оплата державних послуг. Йдеться про послуги, пов’язані з усиновленням дитини, зокрема сплату державного мита. Переобладнання транспортного засобу. Враховуються витрати на переобладнання авто для використання біоетанолу, біодизелю, стисненого або скрапленого газу чи інших видів біопалива. Будівництво або придбання доступного житла. До знижки включаються витрати на сплату таких видатків. Оренда житла для ВПО. Витрати можуть бути враховані за умови дотримання визначених законодавством вимог. Придбання акцій підприємств Дія Сіті. Йдеться про акції юридичних осіб, які мають статус резидента Дія Сіті.

Які документи потрібно підготувати

Платник податку має надати копії документів, що підтверджують понесені витрати. Це можуть бути договори, квитанції, чеки або платіжні доручення.

Декларацію можна подати за місцем податкової реєстрації або в електронному вигляді. У разі надсилання поштою необхідно оформити опис вкладення та повідомлення про вручення. Сума податкової знижки перераховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів з дати подання декларації.

Найзручніший спосіб подання — Електронний кабінет платника. Також декларацію можна подати особисто в органі ДПС або надіслати поштою.

