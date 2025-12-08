Ryanair і Wizz Air запускають нові маршрути з двох великих аеропортів Польщі Сьогодні 21:35

Ryanair і Wizz Air запускають нові маршрути з двох великих аеропортів Польщі

Аеропорти Польщі, які сьогодні є одними із найбільш зручних для подорожей українців за кордон, отримали нові рейси від двох найбільших європейських лоукостерів — Ryanair та Wizz Air.

Ryanair розміщує ще один літак у Гданську

Як повідомляє ірландський лоукостер, улітку 2026 року Ryanair базуватиме в польському Гданську вже шостий літак. Це додасть авіакомпанії 300 тисяч місць, а також збільшить кількість рейсів на 17 популярних маршрутах, зокрема до Аліканте, Барселони та Малаги.

Крім того, запускаються п’ять нових напрямків:

Рим (Італія);

Дубровник (Хорватія);

Тирана (Албанія);

Палермо (Італія);

Бухарест (Румунія).

У результаті розклад Ryanair у Гданську на літо 2026 року стане рекордним і передбачатиме 2,3 мільйона місць на 43 маршрутах.

Читайте також Країни світу з найсуворішими перевірками в аеропортах

Wizz Air відкрив базу в аеропорту Варшава-Модлін

З 1 грудня 2025 року Wizz Air офіційно відкрив нову операційну базу в аеропорту «Варшава-Модлін» — другому аеропорту польської столиці. Тут базуються два літаки Airbus A321neo.

Перевізник запустив 11 нових прямих маршрутів до великих європейських міст:

Бергамо (Італія);

Афіни (Греція);

Барселона (Іспанія);

Берген (Норвегія);

Мальта;

Софія (Болгарія);

Бріндізі (Італія);

Альгеро (Італія);

Пафос (Кіпр);

Палермо (Італія);

Кишинів (Молдова).

Після запуску бази в «Варшава-Модлін» Wizz Air загалом пропонує понад 200 маршрутів з Польщі. Лише з цього аеропорту компанія планує перевозити понад 500 пасажирів на рік.

Раніше ми повідомляли , що європейські лоукости планують відновити польоти в Україну одразу після того, як авіапростір стане безпечним для пасажирських рейсів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.