Ryanair і Wizz Air запускають нові маршрути з двох великих аеропортів Польщі
Аеропорти Польщі, які сьогодні є одними із найбільш зручних для подорожей українців за кордон, отримали нові рейси від двох найбільших європейських лоукостерів — Ryanair та Wizz Air.
Ryanair розміщує ще один літак у Гданську
Як повідомляє ірландський лоукостер, улітку 2026 року Ryanair базуватиме в польському Гданську вже шостий літак. Це додасть авіакомпанії 300 тисяч місць, а також збільшить кількість рейсів на 17 популярних маршрутах, зокрема до Аліканте, Барселони та Малаги.
Крім того, запускаються п’ять нових напрямків:
- Рим (Італія);
- Дубровник (Хорватія);
- Тирана (Албанія);
- Палермо (Італія);
- Бухарест (Румунія).
У результаті розклад Ryanair у Гданську на літо 2026 року стане рекордним і передбачатиме 2,3 мільйона місць на 43 маршрутах.
Wizz Air відкрив базу в аеропорту Варшава-Модлін
З 1 грудня 2025 року Wizz Air офіційно відкрив нову операційну базу в аеропорту «Варшава-Модлін» — другому аеропорту польської столиці. Тут базуються два літаки Airbus A321neo.
Перевізник запустив 11 нових прямих маршрутів до великих європейських міст:
- Бергамо (Італія);
- Афіни (Греція);
- Барселона (Іспанія);
- Берген (Норвегія);
- Мальта;
- Софія (Болгарія);
- Бріндізі (Італія);
- Альгеро (Італія);
- Пафос (Кіпр);
- Палермо (Італія);
- Кишинів (Молдова).
Після запуску бази в «Варшава-Модлін» Wizz Air загалом пропонує понад 200 маршрутів з Польщі. Лише з цього аеропорту компанія планує перевозити понад 500 пасажирів на рік.
Раніше ми повідомляли, що європейські лоукости планують відновити польоти в Україну одразу після того, як авіапростір стане безпечним для пасажирських рейсів.
