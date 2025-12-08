Результати «Чорної п’ятниці»: доходи онлайн-ритейлерів зросли на третину
За підсумками Чорної п’ятниці в листопаді 2025 року український онлайн-ритейл зафіксував суттєве зростання: відвідуваність сайтів зросло на 42%, а доходи ритейлерів у доларах — на 33%.
Бренди цього разу намагалися привертати увагу нестандартними форматами розпродажів, зокрема «рудими», «рожевими» та «жовтими» п’ятницями.
Про це йдеться в дослідженні eSputnik та Promodo.
Що показало дослідження
- Піковими стали п’ятниця та понеділок напередодні. Кількість замовлень протягом тижня розпродажів зросла на 25%.
- Онлайн-ритейлери отримали на 33% більше доходу у доларах, ніж у 2024 році.
- Водночас, середній чек додав лише 7% — тобто українці купували частіше, але не набагато дорожче.
Які категорії покупок були найпопулярнішими
Найбільше зростання доходів зафіксували в категоріях електроніки (+37%), ювелірних виробів (+32%) та продуктів і алкоголю (+30%). Зоотовари не увійшли до трійки, але показали +25% дохідності.
Цьогорічний топ товарів майже не відрізняється від торішнього — користувачі найчастіше замовляли побутову техніку, гаджети та ювелірні вироби. Також стабільно високий попит з перших днів розпродажу був на зарядні станції.
Частка мобільних транзакцій у листопаді зросла з 75% до 78%, у порівнянні з минулим роком. Але в пікові дні розпродажів — знижувалася: до 75% у Чорну п’ятницю та 77% у Кіберпонеділок. На вихідних мобільний трафік сягав 83%.
Раніше ми повідомляли, що у США «Чорна пʼятниця» досягла рекордних 11,8 мільярдів доларів онлайн витрат.
