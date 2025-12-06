У США «Чорна пʼятниця» досягла рекордних 11,8 мільярдів доларів онлайн витрат
Інструменти для покупок на базі штучного інтелекту допомогли досягти різкого зростання онлайн-витрат у США в «Чорну п’ятницю», оскільки покупці оминали переповнені магазини і зверталися до чат-ботів, щоб порівняти ціни та отримати знижки на тлі побоювань щодо підвищення цін через мита.
Про це повідомляє Reuters.
Скільки коштів витратили покупці в США в «Чорну пʼятницю»
За даними Adobe Analytics, яка відстежує 1 трильйон відвідувань покупцями інтернет-магазинів, у найбільший торговий день року покупці в США витратили рекордні 11,8 млрд доларів, що на 9,1% більше, ніж у 2024 році.
Сезон святкових покупок настає на тлі скорочення бюджетів, безробіття, що наближається до чотирирічного максимуму, падіння споживчої довіри в США до семимісячного мінімуму та цін, які змушують покупців стежити за кожним доларом.
Попит на онлайн-покупки зріс, оскільки споживачі проявили кмітливість у святковий сезон, згідно з Mastercard SpendingPulse, який відзначив 10,4% зростання продажів електронної комерції в Чорну п’ятницю, порівняно з 1,7% зростанням продажів у магазинах у 2024 році.
За даними Adobe, трафік на американських роздрібних сайтах, що керується штучним інтелектом, зріс на 805% порівняно з минулим роком, коли інструменти штучного інтелекту, такі як Sparky від Walmart або Rufus від Amazon, ще не були запущені.
Серед найпопулярніших товарів у Чорну п’ятницю були набори LEGO, картки Pokemon, ігрові консолі, такі як Nintendo Switch і PlayStation 5, а також товари від Apple AirPods до міксерів KitchenAid.
