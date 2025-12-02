Чорна п’ятниця в Україні 2025: аналітика попиту, регіонів та брендів Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Під час знижок на Чорну п’ятницю в 2025 році українці купували здебільшого смартфони, побутову техніку та ноутбуки. Західні області стабільно демонструють найвищу активність, тоді як Київ продемонстрував середній рівень інтересу до знижок.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели спеціалісти Codes.

Динаміка попиту за два роки

Попри загальне зростання інтересу до Чорної п’ятниці, кількість окремих запитів зменшується.

Найпомітніші зміни такі: запит «чорна п’ятниця» зріс на 22,2%, англійський «black friday» зменшився на 18%, товарні запити стали конкретними, а загальні запити про знижки скоротилися більш ніж на 70%.

Інфографіка: Codes

Попри те, що 64% українців вважають знижки завищеними або фейковими, вони не відмовляються від участі у Black Friday. На це впливають дві основні причини:

Економічна вигода, хай мінімальна. Навіть знижка у 10−15% на техніку може зекономити кілька тисяч гривень, що важливо на фоні інфляції. Психологія вигоди і FOMO. В українців формується культура «не проґавити можливість», а не «купити найдешевше».

Крім цього, зниження ціни на 1% стимулює додатковий попит на 1,029%, тому ринок реагує на будь-яке зниження.

Які магазини найчастіше асоціюються з Чорною п’ятницею

Брендові запити становлять значну частину трафіку. Покупці частіше шукають конкретні магазини, порівнюють ціни і переглядають акції улюблених мереж.

Більшість користувачів мають 2−3 магазини, яким довіряють. Найпопулярнішими брендами у пошуку під час акцій стали Comfy з майже 1420 запитами, Foxtrot з утричі меншим показником, Rozetka, Eva та мережі Allo, Intertop і Eldorado, які мають стабільну частку трафіку.

Інфографіка: Codes

Що купують найчастіше

Найбільший сегмент попиту — техніка. Саме вона формує основні бюджети покупців, а під час Чорної п’ятниці попит на неї зростає найшвидше. Українці оновлюють побутові прилади, телевізори та ноутбуки, готуючись до нового року та зимових свят.

Топ категорій техніки, які шукають найбільше під час ЧП-2025:

смартфони — близько 650 запитів, переважно Apple та Samsung;

побутова техніка — близько 160 запитів;

ноутбуки — понад 150 запитів;

телевізори — близько 100;

ігрова техніка та приставки — стабільний попит серед молоді.

Інфографіка: Codes

Окрім техніки покупці почали частіше шукати дитячі іграшки, зимовий одяг і взуття. Ці категорії особливо актуальні напередодні свят.

Найчастіше шукають дитячі речі, зимовий одяг, взуття, спортивний одяг і аксесуари. Попит у цих категоріях зростає, але вони поки що поступаються техніці.

Географія попиту

Регіональна різниця помітна. Західні області стабільно демонструють найвищу активність з 2020 року, тоді як Південь і Схід зменшили показники після 2022 року.

За даними Google Trends у 2025 році найвищі значення зафіксовані у Житомирській та Волинській областях з індексом 100. Львівська область отримала індекс 92, а Закарпатська, Рівненська, Хмельницька та Київська — 76.

Інфографіка: Codes

Київ продемонстрував середній рівень інтересу.

Чого очікувати у 2026 році

На основі даних Google Trends та динаміки попиту спеціалісти Codes прогнозують кілька ключових змін:

Попит на техніку зросте ще на 10−15%. Особливо у категоріях смартфонів та ноутбуків. Англомовні запити можуть вперше перевищити україномовні. Через активне зростання міжнародних покупок і кращу індексацію товарів англійською. Регіональний розрив збільшиться. Захід ще активніше рухатиме попит, а Південь і Схід — відставатимуть. AI стане ключовим інструментом шопінгу. Якщо сьогодні 13% користуються ШІ, то у 2026 очікується понад 20%.

Нагадаємо, як раніше писав Finance.ua, користувачі monobank цього року зробили рекордну кількість покупок частинами на Чорну п’ятницю — понад 89 тисяч. Середній чек склав 13 500 гривень. Найбільше в оплату частинами брали: смартфони, навушники, одяг та взуття, пилососи та телевізори. Найпопулярніший товар — бездротові навушники Apple AirPods 4 White, консоль PlayStation 5, iPhone 17 Pro на 256 ГБ, а також AirPods 3 та контролер DualSense.

