Відпустки під загрозою: в аеропортах Європи тривають страйки

Відпустки під загрозою: в аеропортах Європи тривають страйки

Новорічні та різдвяні подорожі Європою цього року можуть виявитися менш передбачуваними, ніж зазвичай. У низці країн оголошено страйки працівників авіакомпаній та аеропортів, що загрожує затримками рейсів, збоями в розкладі та проблемами з багажем.

Найбільші ризики стосуються мандрівників, які планують поїздки до Іспанії, Великої Британії, Португалії та Італії.

Велика Британія

У Великій Британії з перебоями працюватиме лондонський аеропорт Лутон. Причиною стане багатоденний страйк співробітників наземного обслуговування DHL. Акції протесту заплановані у два періоди — з 19 до 22 грудня та з 26 до 29 грудня.

За попередніми оцінками, страйк може вплинути більш ніж на 400 рейсів. Пасажирам варто бути готовими до затримок вильотів і прильотів, можливих змін у процедурі обробки багажу, а також до черг під час реєстрації.

Португалія та Італія

У Португалії та Італії також анонсовані страйки працівників авіаційної галузі. Деталі акцій наразі не розголошуються, однак фахівці попереджають, що навіть короткострокові протести в період свят можуть спричинити масштабні затримки.

Особливо вразливими залишаються великі туристичні аеропорти, де будь-які перебої в роботі здатні викликати ланцюгову реакцію збоїв у розкладі.

До чого готуватися туристам

Мандрівникам, які планують перельоти наприкінці грудня та на початку січня, радять заздалегідь закладати додатковий час на пересадки, уважно стежити за оновленнями від авіакомпаній і за можливості обирати рейси з мінімальною кількістю стикувань.

Також варто наперед перевірити умови компенсацій у перевізника та оформити туристичну страховку, яка покриває затримки рейсів і проблеми з багажем.

