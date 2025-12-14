Розмір середньої та мінімальної зарплати в Австрії Сьогодні 18:11 — Світ

Розмір середньої та мінімальної зарплати в Австрії

В Австрії розмір мінімальної зарплати не затверджується державою. Її визначають галузеві колективні договори (Kollektivvertrag) для окремих спеціальностей та регіонів, які переглядаються профспілками та роботодавцями щорічно. Середня місячна зарплата у країні становить близько 2 200−2 300 євро (≈108 000−113 000 грн).

Про це розповідає видання Intertax24.

Мінімальна зарплата в Австрії

У 2025 році мінімальні оплата праці для робітників без спеціальної кваліфікації стартує від 1 500−1 600 євро брутто на місяць (≈74 000−79 000 грн).

Наприклад: у сфері торгівлі мінімальна зарплата становить близько 1 450 євро (≈71 000 грн), у готельній галузі — від 1 320 євро (≈65 000 грн), у будівництві — від 1 742 євро (≈86 000 грн).

Часто працівники отримують вище за вказані ставки (щоб відповідати рівню життя), і доплати здійснюються залежно від досвіду та стажу.

Розмір середньої зарплати в Австрії

Розмір доходів австрійців є одним з найвищих у Європі.

Середньорічна зарплата в Австрії — 40 000−41 000 євро брутто, що з урахуванням 14 виплат на рік (щомісячних + відпускні + різдвяні) дає близько 2 900 євро брутто (≈143 000 грн) на місяць.

Якщо перерахувати на 12 місяців (без бонусів), працівник отримує близько 3 400 євро брутто (≈167 000 грн) та орієнтовно 2 200−2 300 євро (≈108 000−113 000 грн) нетто.

Середні зарплати за професіями (брутто/місяць):

касир (продавець) — 2 228 євро (≈110 000 грн);

офіціант — 2 311 євро (≈114 000 грн);

секретар — 2 032 євро (≈100 000 грн);

медсестра — 2 947 євро (≈145 000 грн);

графічний дизайнер — 2 696 євро (≈133 000 грн);

ІТ-спеціаліст/програміст — 3 450 євро (≈170 000 грн);

архітектор — 3 347 євро (≈165 000 грн);

інженер — 3 522 євро (≈173 000 грн);

шеф-кухар — 3 199 євро (≈157 000 грн);

провізор (аптекар) — 4 175 євро (≈205 000 грн);

менеджер з продажу — 6 000 євро (≈295 000 грн).

Високоосвічені фахівці, як-от ІТ-спеціалісти, інженери та менеджери, можуть заробляти в декілька разів більше: деякі технічні спеціалісти — понад 60 000 євро на рік, досвідчені лікарі або будівельні менеджери — до 80 000 євро на рік (≈295 000−320 000 грн на місяць).

Довідка Finance.ua:

середня зарплата чеських працівників протягом другого кварталу 2025 року підвищилася на 7,8% і тепер становить 49 402 крон (97,3 тис. грн). Враховуючи інфляцію, реальний приріст склав 5,3%;

середня валова місячна зарплата у Польщі у другому кварталі 2025 року досягла 8 748,63 злотих, що свідчить про зростання на 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині становить 12,82 євро за годину. Це приблизно 630 грн за поточним курсом. Працівник на повній зайнятості може отримувати близько 2 230 євро на місяць, що становить приблизно 109 612 грн брутто.

