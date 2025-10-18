0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зростає: де найбільше біженців

Світ
18
Кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зростає: де найбільше біженців
Кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зростає: де найбільше біженців
Станом на кінець серпня у країнах Європейського Союзу статус тимчасового захисту мали 4,37 млн громадян України. Їхня кількість зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня.
Про це повідомляє Євростат.

Які країни ЄС прийняли найбільшу кількість українців

Зазначається, що кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 25 країнах ЄС.
До трійки лідерів за абсолютним приростом увійшли:
  • Німеччина (+6 800 осіб; 0,6,%),
  • Чехія (+5 175; +1,4%),
  • Румунія (+2 370; +1,2%).
Найбільше українців, які отримали захист, проживають у Німеччині — 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості).
На другому місці Польща — 995 925 осіб (22,8%), а третю позицію посідає Чехія з 385 855 українцями (8,8%).
Кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зростає: де найбільше біженців
За даними Євростату, українці становлять 98,4% усіх осіб, які мають тимчасовий захист у Європі. Серед них 44,6% — жінки, 31,1% — діти та 24,3% — чоловіки.
Хоча Німеччина прийняла найбільше українців у цифрах, невеликі країни відчувають більший тиск.
Показник біженців на тисячу місцевих жителів у середньому по ЄС становить 9,7, тоді як у Чехії він сягає 35,4, у Польщі — 27,3, а в Естонії — 25,4 на тисячу мешканців.

Довідка Finance.ua:

  • як заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі, країна більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні;
  • для українців, які до виїзду проживали поза зонами підвищеного ризику, у Швейцарії може бути дозволена депортація. Водночас статус S, який надає право на швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, залишається чинним до 4 березня 2027 року;
  • міністр юстиції Ірландії заявив про намір збільшити допомогу для біженців, які погоджуються добровільно повернутися в рідну країну. Розмір виплат може зрости до €2500 для однієї особи та до €10 000 для сімей.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems