Кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зростає: де найбільше біженців

Станом на кінець серпня у країнах Європейського Союзу статус тимчасового захисту мали 4,37 млн громадян України. Їхня кількість зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня.

Про це повідомляє Євростат.

Які країни ЄС прийняли найбільшу кількість українців

Зазначається, що кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 25 країнах ЄС.

До трійки лідерів за абсолютним приростом увійшли:

Німеччина (+6 800 осіб; 0,6,%),

Чехія (+5 175; +1,4%),

Румунія (+2 370; +1,2%).

Найбільше українців, які отримали захист, проживають у Німеччині — 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості).

На другому місці Польща — 995 925 осіб (22,8%), а третю позицію посідає Чехія з 385 855 українцями (8,8%).

За даними Євростату, українці становлять 98,4% усіх осіб, які мають тимчасовий захист у Європі. Серед них 44,6% — жінки, 31,1% — діти та 24,3% — чоловіки.

Хоча Німеччина прийняла найбільше українців у цифрах, невеликі країни відчувають більший тиск.

Показник біженців на тисячу місцевих жителів у середньому по ЄС становить 9,7, тоді як у Чехії він сягає 35,4, у Польщі — 27,3, а в Естонії — 25,4 на тисячу мешканців.

Довідка Finance.ua:

як заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі, країна більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні;

для українців, які до виїзду проживали поза зонами підвищеного ризику, у Швейцарії може бути дозволена депортація. Водночас статус S, який надає право на швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, залишається чинним до 4 березня 2027 року;

міністр юстиції Ірландії заявив про намір збільшити допомогу для біженців, які погоджуються добровільно повернутися в рідну країну. Розмір виплат може зрости до €2500 для однієї особи та до €10 000 для сімей.

