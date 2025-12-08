Мілан забороняє туристичні «кейбокси»

0 800 307 555
Мілан приєднався до італійських міст, які заборонили у себе «кейбокси» — ящики для ключів, якими користуються для короткострокової оренди приміщень.
Про це пише euronews.
Так, з січня 2026-го року такі сейфи буде заборонено розміщувати на стовпах, огорожах та інших елементах міської інфраструктури на громадській території.

Штрафи

Порушникам загрожує штраф до 400 євро, на них ляжуть витрати на демонтаж.
З погляду нового закону, «кейбокси» орендодавців є використанням суспільного простору на користь приватних осіб без сплати збору.
Однак порушення громадського простору приватними скриньками — аж ніяк не головна причина заборони.
Одна з головних — безпека. За допомогою «кейбоксів» туристи можуть самостійно заселитися та виселитися, жодного разу не зустрівшись із господарями — а це означає, що такою послугою можуть скористатися випадкові та небезпечні особи. Ще рік тому італійський уряд вимагає від орендодавців зустрічати своїх гостей особисто.
Крім того, «кейбокси» можуть бути використані як «закладки» наркоторговців і для багатьох інших незаконних діянь.
Ящики для ключів заборонили в себе вже кілька італійських міст, насамперед такі, що страждають від надмірного туризму. Для місцевих жителів «кейбокси» стали символами гострої житлової кризи.
Нагадаємо, як пише Євростат, якщо розглядати країни ЄС окремо, то Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Португалія, Австрія, Греція, Нідерланди, Хорватія та Польща потраплять до числа країн, на які припадає щонайменше 1,0% світових доходів від міжнародного туризму.
На США припадала частка 12,3%, що значно вище, ніж частка, зафіксована для інших країн, що не входять до ЄС; Велика Британія мала наступну за величиною частку (4,8%).
За матеріалами:
Finance.ua
