Мілан забороняє туристичні «кейбокси»

Мілан забороняє туристичні «кейбокси»

Мілан приєднався до італійських міст, які заборонили у себе «кейбокси» — ящики для ключів, якими користуються для короткострокової оренди приміщень.

Про це пише euronews

Так, з січня 2026-го року такі сейфи буде заборонено розміщувати на стовпах, огорожах та інших елементах міської інфраструктури на громадській території.

Штрафи

Порушникам загрожує штраф до 400 євро, на них ляжуть витрати на демонтаж.

З погляду нового закону, «кейбокси» орендодавців є використанням суспільного простору на користь приватних осіб без сплати збору.

Однак порушення громадського простору приватними скриньками — аж ніяк не головна причина заборони.

Одна з головних — безпека. За допомогою «кейбоксів» туристи можуть самостійно заселитися та виселитися, жодного разу не зустрівшись із господарями — а це означає, що такою послугою можуть скористатися випадкові та небезпечні особи. Ще рік тому італійський уряд вимагає від орендодавців зустрічати своїх гостей особисто.

Крім того, «кейбокси» можуть бути використані як «закладки» наркоторговців і для багатьох інших незаконних діянь.

Ящики для ключів заборонили в себе вже кілька італійських міст, насамперед такі, що страждають від надмірного туризму. Для місцевих жителів «кейбокси» стали символами гострої житлової кризи.

Нагадаємо, як пише Євростат , якщо розглядати країни ЄС окремо, то Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Португалія, Австрія, Греція, Нідерланди, Хорватія та Польща потраплять до числа країн, на які припадає щонайменше 1,0% світових доходів від міжнародного туризму.

На США припадала частка 12,3%, що значно вище, ніж частка, зафіксована для інших країн, що не входять до ЄС; Велика Британія мала наступну за величиною частку (4,8%).

