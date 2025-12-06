На чому економлять європейці, щоб покрити іпотеку
У 2025 році близько 75% європейців були змушені скорочувати витрати, щоб сплатити іпотеку.
Про це свідчать дані European Housing Trends Report 2025, підготовленого RE/MAX Europe, пише Euronews.
Від чого відмовляються європейці заради іпотечних платежів
Найчастіше власники іпотечних кредитів економлять на відвідуванні кафе та ресторанів, кіно, фестивалів, клубів та пабів — про це заявили 41% опитаних.
На другому місці — витрати на предмети розкоші: продукти та алкоголь преміум-класу, брендова косметика та засоби догляду (38%).
Ще 37% заявили, що скоротили витрати на відпустки. Також майже троє з десяти (29%) скоротили витрати на покупку одягу та взуття.
Серед інших речей, на яких економлять власники іпотеки:
- електроніка (телефони, телевізори, відеоігри і т.д.) — 26%
- підписки на сервіси — 25%
- товари для хобі/ спортивні товари — 22%
- курси та абонементи до спортзалу — 21%
- базові продукти й побутові товари — 13%.
Де в Європі платники іпотеки почуваються найкомфортніше
За даними дослідження, у 23 досліджених країнах Європи близько 25% власників іпотеки ніколи не скорочували витрати чи шукали альтернативи для виплати кредиту.
До найбільш комфортних країн для позичальників (частка тих, хто не скорочував витрати) відносять: Нідерланди (44%), Литва (42%), Велика Британія (37%), Швейцарія (36%).
Частка тих, хто міг сплачувати іпотеку без скорочення витрат, у кількох країнах становить менше 15%. Це свідчить про те, що переважна більшість із них має труднощі з оплатою іпотеки.
До цих країн належать: Мальта (7%), Румунія (7%), Угорщина (10%), Ірландія (10%), Туреччина (10%), Словенія (11%), Греція (12%), Хорватія (13%)та Італія (14%).
Серед п’яти найбільших економік Європи найвищий показник комфорту у Великій Британії (37%), далі йдуть Німеччина та Іспанія (по 22%), Франція (21%) та Італія (14%).
