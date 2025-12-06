Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла — ЗМІ Сьогодні 13:13 — Світ

Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла — ЗМІ

Шотландія прихистила близько 28 тис. українців від початку великої війни у 2022 році. Проте сьогодні біженці можуть опинитися без даху над головою, адже влада країни скасувала щомісячні виплати родинам, які їх прихистили.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чому українці можуть залишитися без житла у Шотландії

Попередній консервативний уряд запустив програму «Житло для України», яка передбачала щомісячні виплати у 500 фунтів стерлінгів родинам, готовим надати житло українським біженцям. Згодом ця сума зменшилася до 350 фунтів.

Читайте також Ще одна країна скорочує фінансування підтримки українських біженців

Проте нова адміністрація лейбористів вирішила скасувати виплату гранту. Це викликало побоювання, що багато господарів попросять українців виїхати, а кількість заявок на безпритульність до системи, яка працює на межі своїх можливостей, зросте.

Шотландські консерватори розкритикували рішення, назвавши його «безсердечним» та «недалекоглядним».

Водночас, як заявили у Міністерстві житлових справ, громад і місцевого самоврядування Великої Британії, учасників програми заздалегідь попереджали, що виплати триватимуть лише 18 місяців.

За цей період, наголошують у відомстві, переселенці мали можливість знайти інше житло та підготуватися до самостійного проживання.

Читайте також Нідерланди готують нові правила для українських біженців

Раніше Finance.ua писав , що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії представило найбільшу за 40 років реформу правил для біженців, що передбачає припинення фіндопомоги сім’ям, жорсткі депортації, регулярний перегляд статусу та вилучення цінностей для покриття витрат.

Також ми розповідали , що Велика Британія заявила про намір зробити статус біженців тимчасовим, а термін очікування на постійне проживання зросте до 20 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.