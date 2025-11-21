У Великій Британії змінять правила для біженців Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

У Великій Британії змінять правила для біженців

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії представило найбільшу за 40 років реформу правил для біженців, що передбачає припинення фіндопомоги сім’ям, жорсткі депортації, регулярний перегляд статусу та вилучення цінностей для покриття витрат.

Про це повідомляє The Guardian , пише obozrevatel.

Система «виснажена, неефективна та несправедлива» до британських платників податків — таке сказала Шабана Махмуд, яка очолює реформу.

За її словами, тисячі сімей, яким відмовлено у наданні притулку, роками продовжують отримувати безкоштовне житло та виплати, а держава «не має достатніх важелів, щоб примусити їх повернутися додому».

Про що йдеться

Найрадикальніший пункт реформи — можливість позбавляти сім’ї фінансової підтримки.

Навіть тоді, коли в них є діти до 18 років, — у випадку, якщо їхню заяву про притулок вже остаточно відхилено і відсутні об’єктивні перешкоди для виїзду.

У документі йдеться:

сім’ям спочатку запропонують фінансову підтримку для добровільного повернення;

у разі відмови — почнуть процедури примусового видворення;

держава відкриє консультації щодо механізмів «жорсткого контролю» за такими сім’ями, включно з вилученням соціальних виплат.

Такі пропозиції вже викликали хвилю обурення з боку гуманітарних організацій та частини лейбористів, які попереджають про ризик «дегуманізації» міграційної політики.

Новим і надзвичайно суперечливим пунктом став план дозволити державі вилучати ювелірні вироби або інші цінності у шукачів притулку, щоб покрити витрати на їх утримання.

Цю ідею уряд визнає «запозиченою» з Данії, де така практика діє з 2016 року.

Міністр внутрішніх справ Алекс Норріс зазначив, що:

обручки та речі з очевидною сентиментальною цінністю вилучати не будуть;

але предмети, які мають ринкову вартість — ювелірні вироби, електротранспорт, автомобілі — можуть стати «внеском мігранта» у свої ж витрати.

Це викликало вибухову реакцію серед правозахисників та опозиційних депутатів, які назвали ідею «негідною європейської демократії».

Ще одна фундаментальна зміна

Регулярний перегляд статусу всіх біженців. Кожні 30 місяців уряд визначатиме, чи залишається країна походження «небезпечної».

Якщо ні — людину можуть депортувати, навіть якщо вона роками жила в Британії, має сім’ю або дітей, які навчаються у місцевих школах.

«М'якіші» інструменти

Збільшення виплат тим, хто погодиться добровільно повернутися додому. Нині держава виплачує до 3000 фунтів стерлінгів.

Нові стимули можуть зрости до «тисяч фунтів» — точні суми оголосять пізніше.

Нагадаємо, ми писали , що Велика Британія заявила про намір зробити статус біженців тимчасовим, а термін очікування на постійне проживання зросте до 20 років.

Раніше Finance.ua з посиланням на Шабану Махмуд писав , що в Британії посилять вимоги для українських біженців. Тоді уряд Великої Британії оголосив про нові вимоги до іноземців, які прагнуть отримати право на постійне проживання (ILR). Претендентам доведеться довести не лише знання англійської мови, а й реальний внесок у життя країни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.