НКЦПФР назвала кількість сумнівних інвестиційних проєктів в Україні

Особисті фінанси
130
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще два кейси. Оновлений список містить вже 456 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
«На черговому засіданні було оновлено список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів», — сказано в повідомленні.
До переліку додали такі проєкти:
Їх можна переглянути на сайті комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Типові ознаки ризикових інвестпроєктів:

  • немає ліцензій та зрозумілої інформації про організаторів;
  • відсутні підтвердні документи;
  • немає належного регулювання чи нагляду;
  • застосовується нав’язлива реклама;
  • обіцяють нереально високі прибутки;
  • не говорять про можливі ризики.
«Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua. Ваше повідомлення сприятиме захисту як ваших прав, так і прав інших потенційних інвесторів», — зазначили в НКЦПФР.
🔎 InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
